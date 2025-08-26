ETV Bharat / bharat

പാക്‌ ചാരസംഘടനയുടെ പിന്തുണയോടെ ഇന്ത്യയില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശ്രമം, നീക്കം പൊളിച്ച് പഞ്ചാബ് പൊലീസ്; ഒരാള്‍ അറസ്‌റ്റില്‍ - PAKISTANS BIG CONSPIRACY FOILED

യുകെ ആസ്ഥാനമായ ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടന സംഘടന ബബ്ബർ ഖൽസ ഇൻ്റർനാഷണൽ (ബികെഎ) ഭീകരനായ നിഷാൻ സിങ്ങാണ് സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ അയച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി

Punjab Police Foil Pakistan ISI-Backed Conspiracy; One Arrested With 4 Grenades, RDX-Based IED (X/@DGPPunjabPolice)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 10:11 AM IST

2 Min Read

ചണ്ഡീഗഢ്: പാകിസ്ഥാന്‍ ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്‌ഐയുടെ (ഇൻ്റര്‍സര്‍വീസ് ഇൻ്റലിജൻസ് സര്‍വീസ്) പിന്തുണയുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ ഭീകരാക്രമണ നീക്കം പൊളിച്ച് പഞ്ചാബ് പൊലീസ്. ഭീകരാക്രമണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പഞ്ചാബിലെത്തിച്ച ഉഗ്ര സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കളുമായി പഞ്ചാബിലെ പുരിയ കലൻ സ്വദേശിയെ രവീന്ദർ പാൽ സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി പഞ്ചാബ് ബറ്റാല പൊലീസ് അറിയിച്ചു. രണ്ട് കിലോ ഭാരമുള്ള ആർഡിഎക്‌സും നാല് SPL HGR-84 ഹാൻഡ് ഗ്രനേഡുകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

ബൽപുര ഗ്രാമത്തിൽ അമൃത്സറിലേക്കുള്ള റോഡരികിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ കറുത്ത പെട്ടിയിലായാണ് സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ബാവോഫെങ് ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് FM ട്രാൻസ്‌സിവർ സെറ്റ്, വാക്കി-ടോക്കികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന D-ആകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്‌സെറ്റ്, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതിയിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നിൽ ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടന സംഘടനയെന്ന് പൊലീസ്: യുകെ ആസ്ഥാനമായ ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടന സംഘടന ബബ്ബർ ഖൽസ ഇൻ്റർനാഷണൽ (ബികെഎ) ഭീകരനായ നിഷാൻ സിങ്ങാണ് സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ അയച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായതായി ബടാലയിലെ സീനിയർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് (എസ്എസ്‌പി) സുഹൈൽ മിർ കാസിം പറഞ്ഞു. പാകിസ്ഥാൻ ചാര ഏജൻസി ഐഎസ്ഐയുടെ പിന്തുണയുള്ള പാക് ഭീകരൻ ഹർവീന്ദർ സിങ് റിൻഡയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇയാൾ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുള്ളതായും കാസിം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അറസ്റ്റിലായ രവീന്ദർ പാൽ സിങ്ങിനോടൊപ്പം മറ്റൊരാൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതായും അയാൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. "പുരിയ കലൻ ഗ്രാമവാസിയായ രവീന്ദർ പാൽ സിങ്ങിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിടികൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിയെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾക്കായി ഊർജിതമായ തെരച്ചിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചാബിൻ്റെ സമാധാനവും ഐക്യവും തകർക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് പൊലീസ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്" എസ്‌പി സുഹൈൽ മിർ കാസിം പറഞ്ഞു.

ഖലിസ്ഥാൻ വിഘടന സംഘടനയിലെ അംഗം നിഷാൻ ജോഡിയയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്ന് എസ്എസ്‌പി സുഹൈൽ അറിയിച്ചു. പഞ്ചാബ് പൊലീസും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായും ബർമിങ്‌ഹാമിലെ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലുമായി ഇതിനകം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ നാടുകടത്തുമെന്നും എസ്‌പി അറിയിച്ചു. വ്യക്തമായ ഭീകരവാദ ബന്ധം തെളിഞ്ഞതോടെ പ്രതിക്കെതിരെ യുഎപിഎ വകുപ്പുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ബികെഐ ഭീകരൻ നിഷാൻ സിങ് ജോഡിയയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സ്ഫോടക വസ്‌തുക്കൾ എത്തിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും ഒളിവിലായ പ്രതിയെ പിടികൂടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പഞ്ചാബ് ഡിജിപി ഗൗരവ് യാദവ് പറഞ്ഞു. അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും പഞ്ചാബിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പൊലീസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും പഞ്ചാബ് ഡിജിപി ഗൗരവ് യാദവ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

