ETV Bharat / bharat

വാണിജ്യമേളയില്‍ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് ലക്ഷം വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ഫോസില്‍ മോഷ്‌ടിച്ചു; ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍

One Arrested For Stealing 50-Million-Year-Old Fossil From Trade Fair ( ETV Bharat )