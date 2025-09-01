ന്യൂഡൽഹി: ഓണം മലയാളികളുടെ ഉത്സവ കാലമാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ കോണുകളിൽ മലയാളികളുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഓണക്കാലമായാൽ ആഘോഷം തകർക്കും. ഏറെ മലയാളികളുള്ള ഡൽഹിയിലും ഇത്തവണ വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങളാണ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
ഐടിഒയിലെ കെഡി ജാദവ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷപ്പരിപാടിയിൽ പല സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്കാരംഭിച്ച പരിപാടി രാത്രി 10 മണി വരെ നീണ്ടു. പരിപാടിയിൽ വിവിധ മലയാളി കലാകാരന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തി സൗത്ത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോറി എന്ന പേരിൽ ഒരു സംഗീത സദസും ഒരുക്കി.
കെഡി ജാദവ് സ്റ്റേഡിയം പൂർണമായും ഒരു ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വേദിയായെന്ന് സംഘാടകയായ ആരതി സിങ് പറഞ്ഞു. കേരളക്കാഴ്ചയുടെ നേർചിത്രമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ ഓണക്കാലത്ത് വിളമ്പുന്ന തനത് വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ താരമായിരുന്നു. വന്നവർ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം നന്നായി ആസ്വദിച്ചു കഴിച്ചു എന്നും അവർ സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നു.
പ്രഭാതഭക്ഷണങ്ങളായ ദോശ, ഇഡലി, സാമ്പാർ എന്നിവ ഉള്പ്പെടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം രുചികളായ നിരവധി വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിരന്നത്. 'ഓണാഘോഷം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ നടന്നു. ഇവിടെ എത്തി നിരവധി ആളുകളെ പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു. പലരെയും കണ്ടുമുട്ടി. ഡൽഹിയിൽ ഇത്ര വലിയ പരിപാടി ഇതിനുമുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എത്തിയ പ്രതീതിയാണ് തോന്നിയത്.'- പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത അലൻ പറയുന്നു.
'മൂന്ന് മാസമായി ഡൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്നു. ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ഇവിടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ കണ്ടപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണെന്ന തോന്നലാണ് ഉണ്ടായത്. തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓണാഘോഷം ഓർമ വന്നു. ഇത്തവണ നാട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഓണം ആഘോഷിക്കും എന്ന ചിന്തയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അന്തരീക്ഷം ആ കുറവ് നികത്തി'- സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ വന്ന അന്ന എന്ന പെൺകുട്ടി അവളുടെ സന്തോഷം പങ്ക് വെച്ചു.
'ഇരുപത് വർഷമായി ഗുരുഗ്രാമത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓണാഘോഷം നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി എത്തി. എത്തിയപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. കേരളത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത രീതികൾ അറിയാനും മനസിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. ഭക്ഷണവും സംഗീതവും എല്ലാം വളരെ രസകരമായിരുന്നു'. ഗുരുഗ്രാമിൽ നിന്ന് എത്തിയ മേഘ്നയും പറയുന്നു.
