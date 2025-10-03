ETV Bharat / bharat

പാലുത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ച് രാധ, അറിയാം ഹരിയാനയിലെ ഈ കറുത്ത സ്വര്‍ണത്തെ

രാധ 35.669 കിലോ പാലാണ് നല്‍കിയത്. രേഷ്‌മയുടെ 33.800 കിലോ ഗ്രാം എന്ന മുന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് പിന്തള്ളിയാണിത്. സിഘ്വ ഖാസ് ഗ്രാമത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് രാധ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ചത്.

ON HARYANAS BLACK GOLD TURF DAIRY FARMING BUFFALO REARING MURRAH BUFFALO
Hisar cattle breeder Ishwar Singhwa with his buffalo Radha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read
ഹിസാര്‍: മുറെ ഇനത്തില്‍ പെട്ട എരുമ പാല്‍ ഉത്പാദനത്തില്‍ പുത്തന്‍ ഉയരങ്ങള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറിലാണ് എരുമയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് പാല്‍ ഉത്പാദനം.

ഈശ്വര്‍ സിന്‍ഗ്വ എന്നയാളുടെ എരുമയാണ് രാധ. 35.669 കിലോ പാലാണ് രാധയില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയത്. സിന്‍ഗ്വ ഗ്രാമത്തില്‍ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ഇത്. നേരത്തെ കെയ്‌താലില്‍ നിന്നുള്ള രേഷ്‌മ എന്ന എരുമ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പാല്‍ നല്‍കിയതിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡ് കൈവശം വച്ചിരുന്നത്. ഇതാണ് രാധ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. മൃഗസംരക്ഷ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ സിന്‍ഗ്വ ഖാസ് ഗ്രാമത്തിലെ മൃഗാശുപത്രിയിലാണ് മത്സരം നടന്നത്.

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്‍റെ പോര്‍ട്ടലിലാണ് താന്‍മത്സരത്തിനായി അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. തുടര്‍ന്ന് അവര്‍ തന്നെ മത്സരത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു. ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്‌ടര്‍ രവി ശെരാവത്, എസ് ഡിഒ ജഗ്‌ബിര്‍ ഹന്‍സി, സിന്‍ഗ്വ സര്‍പാഞ്ച് ഓം പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവര്‍ മൂന്ന് തവണ പാല്‍ അളന്നാണ് കണക്ക് നോക്കിയത്.

മുന്‍ ബഹുമതികള്‍

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് നല്‍കിയ സംഭാവനകള്‍ പരിഗണിച്ച് ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സൈനി തന്നെ ഈ മാസം 21ന് ആദരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സിന്‍ഗ്വ പറയുന്നു. മുന്‍പ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍, ഹരിയാന മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദര്‍ സിങ് ഹൂഡ തുടങ്ങിയവരും തന്നെ ആദരിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു. തന്‍റെ പിതാവ് ഹോഷിയാര്‍ സിങ് വര്‍ഷങ്ങളായി മുറെ എരുമകളെ വളര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഹരിയാനയിലെ മൃഗപരിപാലന രംഗത്ത് ഏറെ പരിചിതനുമാണ്.

Hisar cattle breeder Ishwar Singhwa (L) his father, Hoshiyaar Singh with buffalo Radha (ETV Bharat)

കോടികള്‍ കിട്ടിയാലും രാധയെ വില്‍ക്കില്ല

ഫത്തേബാദിലെ കന്നാഡി ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 410,000 രൂപയ്ക്കാണ് രാധയെ വാങ്ങിയതെന്ന് ഈശ്വര്‍ പറയുന്നു. പിന്നീട് ഇവളുടെ വില പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിലെത്തി. ധാരാളം പേര്‍ വാങ്ങാനെത്തി. എന്നാല്‍ അത്രയും രൂപ നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും താന്‍ ഇവളെ വിറ്റില്ല. ഇപ്പോഴിതാ രാധ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ കോടികള്‍ കിട്ടിയാലും ഇവളെ താന്‍ വില്‍ക്കില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിലപാട്.

Hisar cattle breeder Ishwar Singhwa with his buffalo Radha (ETV Bharat)

പ്രത്യേക ഇനം എരുമയ്ക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ

രാധയെ ദിവസം മൂന്ന് നേരം കുളിപ്പിക്കാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദിവസവും ഒരു നേരം ശരീരത്തില്‍ കടുകെണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും. എപ്പോഴും എരുമയെ അതീവ വൃത്തിയായി പരിപാലിക്കും. പ്രത്യേക ആയൂര്‍വേദ തീറ്റയാണ് നല്‍കുന്നത്. മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ രോമങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിയൊതുക്കും. വേനല്‍ക്കാലത്ത് കൂളറൊരുക്കും.

രാധയുടെ ഭക്ഷണം

എട്ട് കിലോ കടല, നാല് കിലോ കപ്പലണ്ടി, രണ്ട് കിലോ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി, രണ്ട് കിലോ ശര്‍ക്കര എന്നിവ നിത്യവും നല്‍കും. ോ

ഹരിയാനയുടെ കറുത്ത സ്വര്‍ണം

മുറെ എരുമകള്‍ ഉയര്‍ന്ന പാലുത്പാദന ശേഷിയുള്ളവയാണ്. ഹരിയാനയിലെ കറുത്ത സ്വര്‍ണം എന്നാണ് ഇവയെ അറിയപ്പെടുന്നത്. നിത്യവും 20 ലിറ്ററിലേറെ പാലുത്പാദിപ്പിക്കാനിവയ്ക്കാകും. ഇവ ഹിസാര്‍, ജിന്ദ്, ഭിവാനി ജില്ലകളില്‍ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

