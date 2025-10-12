ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ച് നട്ടുവളര്ത്തിയ മരം മുറിച്ചു മാറ്റി; ഹൃദയം പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ഒരു അമ്മ- വീഡിയോ
വർഷങ്ങളായി, അവർ ആ ചെടിയെ "സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ" പരിപാലിച്ചു, നനച്ചു, സംരക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ആരോ ആൽമരം മുറിച്ചുമാറ്റി.
Published : October 12, 2025 at 4:52 PM IST
റായ്പൂർ: ഏകദേശം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ദേവ്ല ഭായ് ഒരു ചെറിയ ആൽമരം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. വർഷങ്ങളായി, അവർ ആ ചെടിയെ "സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ" പരിപാലിച്ചു, നനച്ചു, സംരക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ആരോ രഹസ്യമായി ആൽമരം മുറിച്ചുമാറ്റി. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഹൃദയം പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദേവ്ല ഭായ് മരം നിന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി.
വെട്ടിമാറ്റിയ മരത്തടിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. വൃദ്ധയായ അമ്മയ്ക്ക് മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ. ചത്തീസ്ഗഡിലെ ഖൈർഗഡ്-ചുയിഖദൻ-ഗന്ധായിയിലെ സരാഗൊണ്ടി ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണിത്. മുറിഞ്ഞു വീണ മരത്തടിയെക്കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുന്ന ദേവ്ല ഭായുടെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈറലാണ്. വൈറലായ വീഡിയോ കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരൺ റിജിജുവും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചു.
ആൽ മരത്തെ വെറുമൊരു മരമായിട്ടല്ല, മറിച്ച് തൻ്റെ മകനായാണ് കണ്ടതെന്ന് ദേവ്ല ഭായ് പറഞ്ഞു. 20 വർഷത്തിലേറെയായി ആളുകൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലാണ് താൻ അതിനെ പരിപാലിച്ചത്. വർഷങ്ങളായി, ആ മരം ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ഗ്രാമത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുകയും ചെയ്തുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
ആളുകൾ ഇവിടെ പൂജകൾ നടത്തുന്നു, വേനൽക്കാലത്ത് മനുഷ്യരും കന്നുകാലികളും അതിൻ്റെ തണലിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു. ഉത്സവങ്ങളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പൂജകൾ ആൽമരച്ചുവട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ട്. ഉത്സവ സമയത്ത് ദേവ്ല ഭായ് ഒരു പുണ്യനൂൽ കെട്ടുകയും ആൽമരത്തിൽ തിലകം ചാർത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു.
"ദേവ്ല ഭായ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ആൽമരം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. ചിലരുടെ കണ്ണുകൾ ഈ മരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പ് ഇത് മുറിക്കാൻ പലരും ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഗ്രാമവാസികളുടെ പ്രതിഷേധം കണ്ട് ആ ശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അവർ പിൻവാങ്ങി, എന്നാൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ അവർ മരം മുറിച്ചുമാറ്റി. ഈ ഹീനകൃത്യത്തിന് പിന്നിലുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും കഠിനമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," ഗ്രാമവാസികളിലൊരാൾ പറഞ്ഞു.
This is such heart-wrenching scene!— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) October 11, 2025
𝐀𝐧 𝐞𝐥𝐝𝐞𝐫𝐥𝐲 𝐰𝐨𝐦𝐚𝐧 𝐰𝐞𝐞𝐩𝐬 𝐛𝐢𝐭𝐭𝐞𝐫𝐥𝐲- 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐞𝐩𝐚𝐥 𝐭𝐫𝐞𝐞 𝐬𝐡𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞𝐝 𝟐𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐚𝐠𝐨 𝐢𝐬 𝐜𝐮𝐭 𝐝𝐨𝐰𝐧😢
I'm told this occurred in the State of Chhattisgarh. #EkPedMaaKeNaam pic.twitter.com/7UeuSSmKAr
"ചിലപ്പോൾ, വെട്ടിമാറ്റിയ മരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ തലോടി, ദേവ്ല ഭായ് ഉറക്കെ കരയുമായിരുന്നു. മരം മുറിച്ചതിനുശേഷം ദേവ്ല ഭായ് നിശബ്ദയായി. വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയുടെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്നു ഈ മരം" ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. മരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും എതിർപ്പില്ലായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ മരം മുറിച്ചുമാറ്റിയെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്രാമവാസികളുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനധികൃത മരംമുറിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഖൈരാഗഡ് പോലീസ് അറിയിച്ചു. ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.