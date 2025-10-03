ETV Bharat / bharat

ബാർ അടച്ചുപൂട്ടി ജൈവകൃഷിയും ജൈവവളം ഉത്‌പ്പാദനവും; പ്രതിവർഷം ലക്ഷം വരുമാനം, 80-ാം വയസിലും പ്രായത്തെവെല്ലുന്ന പോരാട്ടം

ബിസിനസിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് കൃഷി എന്ന ചിന്ത ഉടലെടുത്തത്

farmer nagesh mayappa gadde in his agricultural field (ETV Bharat)
ബെംഗളൂരു: ജൈവകൃഷിയിലൂടെയും ജൈവവളം ഉത്‌പ്പാദനത്തിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത വിജയത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ് ജെലഗാവി ജില്ലയിൽ നിന്നും നാഗേഷ് മായപ്പ ഗഡെ എന്ന വൃദ്ധ കർഷകൻ. വാർധക്യത്തിലെത്തിയിട്ടും തളരാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എൺപത് വയസുള്ള നാഗേഷ്‌. തൻ്റെ ദീർഘകാല പരിശ്രമത്തിലൂടെ ജൈവവളം ഉത്‌പ്പാദനത്തിലൂടെയും കൃഷിയിലൂടെയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് യുവാക്കളെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം.

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ നേടിയ നാഗേഷ്, ബാർ ബിസിനസ്, സർക്കാർ കരാറുകൾ തുടങ്ങിയ മറ്റ് തൊഴിലുകളിൽ ഉപജീവനമാർഗം കണ്ടെത്തി. ബിസിനസിൽ വന്‍ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ മനഃസമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ജൈവവളം ഉത്‌പ്പാദനത്തിലേക്കും കൃഷിയിലേക്കും തിരിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും കടന്നുവന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

നാഗേഷ് മായപ്പ തൻ്റെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ (ETV Bharat)

ബെലഗാവിയിലെ കനബരാഗി നിവാസിയാണ് നാഗേഷ്. തൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരേക്കർ ഭൂമിയിലാണ് അദ്ദേഹം വളം ഉത്‌പ്പാദനവും കൃഷിയും നടത്തുന്നത്. വിവിധയിനം പഴങ്ങളും, തെങ്ങുകളും, മറ്റ് വിളകളും ഇവിടെ സുഭിക്ഷമായി വളരുന്നു. ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിക്ക് പുറമേ തുമ്മാരഗുഡി എന്ന ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള 22 ഏക്കർ ഭൂമിയും നാഗേഷിന് സ്വന്തമായുണ്ട്. ഇവിടെ മാമ്പഴം, മഞ്ഞൾ, മുളക്, ഇഞ്ചി എന്നിവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നു.

കൃഷിയിലേക്കുള്ള വഴിത്തിരിവ്

മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചതിനുശേഷം ബാറിലും പലചരക്ക് കടയിലും സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിലും കെട്ടിടനിർമ്മാണ തൊഴിലിലൂടെയും ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചു. പിന്നീട് ഇതിനോടെല്ലാം വിടപറഞ്ഞ് 2004 ൽ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും പഴയ ആവേശം അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. കൃഷിയിലും മറ്റും ഇപ്പോഴും പുത്തൻ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജൈവകൃഷിയിലൂടെ രാജ്യത്തെ രോഗവിമുക്തമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്.

നാഗേഷ് മായപ്പ ജൈവവള ഉത്‌പ്പാദന മേഖലയിൽ (ETV Bharat)

ജൈവ വളം വിൽപ്പനയിലൂടെ പ്രതിവർഷം 6 ലക്ഷം വരുമാനം നേടുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. വർഷം മുഴുവനും അദ്ദേഹം അഞ്ച് പേർക്കാണ് ജോലി നൽകുന്നത്. വിളവെടുപ്പ്, മാലിന്യ ശേഖരണം, മറ്റ് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ 50 ലധികം പേർക്ക് ജോലി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.

നാഗേഷിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾ

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിവിധയിനം കാർഷിക വിളകളാണ്. പ്ലാവ്, വാഴ, കസ്റ്റാർഡ് ആപ്പിൾ, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, തെങ്ങ്, കൊക്കൊ, നാരങ്ങ എന്നിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു വിളകൾ. കൂടാതെ ജൈവ വളം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിൽ സിമൻ്റ് ടാൽക്ക്, പനയോല തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് വളം തയ്യാറാക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 22 ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 11 ഏക്കറിൽ 850 മാവും ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി അവ നല്ല കായ്‌ഫലമാണ് നൽകുന്നത്. എല്ലാ ചെലവുകളും കിഴിച്ച് പ്രതിവർഷം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരുമാനം നേടുന്നു.

തൊഴിലാളികളോടൊപ്പം കൃഷിയിടത്തിൽ (ETV Bharat)

നിരവധി ജൈവ യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചു

സുഹൃത്ത് അർജുന മേസ്ത്രിക്കൊപ്പം നിരവധി ജൈവ യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ നാഗേഷിന് അവസരം ലഭിച്ചു. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച അറിവുകള്‍ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പൂർവ്വികർ ചാണകമാണ് കൃഷിയിടത്തിൽ വളമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് 1966 ഓടെ രാജ്യത്ത് ഹരിത വിപ്ലവം നടന്നു. പിന്നീട് രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം ആരംഭിച്ചു. കുറച്ച് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിളവ് നേടാനുള്ള തിരക്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കോടിക്കണക്കിന് രോഗങ്ങൾ പിറന്നു. പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വിളകളും വിഷലിപ്‌തമായി. ഇതിനൊരു മാറ്റം വേണമെന്ന ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജൈവവളം ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചത്. ഇതിലൂടെ ജൈവ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതിദത്തമായി വളർത്തിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ച് ആരോഗ്യവാനായിരിക്കണമെന്ന് നാഗേഷ് പറയുന്നു.

നാഗേഷ് മായപ്പ പുരയിടത്തിലെ വാഴത്തോപ്പിൽ (ETV Bharat)

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരുന്ന പച്ചക്കറികളുടെയും പഴങ്ങളുടെയും ധാന്യങ്ങളുടെയും രുചി അറിയാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ വളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടാതെ വിളകൾക്ക് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്ന ആശയവും അദ്ദേഹം മുൻപോട്ടു വയ്ക്കു‌ന്നു. തൻ്റെ ജൈവകൃഷി ദൗത്യത്തിലൂടെ 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിലുളളത്.

തൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ജൈവവളങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മണ്ണിരവളം, ഹ്യൂമിക് ആസിഡ് വളം, കെമിക്കൽ ഡിഎപിക്ക് പകരം ഉയർന്ന പവർ ഡിഎപി തുടങ്ങിയവയാണ് വളങ്ങൾ. പ്രതിവർഷം 120 ടൺ വളമാണ് ഉത്‌പ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.

കൃഷികൂടാതെ തൻ്റെ പുരയിടത്തിൽ 20 എരുമകൾ, രണ്ട് പശുക്കൾ, 4-5 ആടുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 30 കന്നുകാലികളെയും വളർത്തുന്നു. ഇവയുടെ ചാണകവും കാലിത്തീറ്റയുടെ മാലിന്യവും വളം നിർമ്മിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന വളത്തിൽ നിന്ന് 60 ടൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ടങ്ങളിലേക്കു തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി വളം പുറത്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വളം ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂയിഷ്‌ഠത വർധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കൃഷിക്കാവശ്യമായ മണ്ണിരക്കമ്പോസ്‌റ്റ് (ETV Bharat)

കാർഷിക മേഖലക്ക് മാതൃക

20 വർഷമായി ജൈവകൃഷിയിൽ വ്യാപിച്ചുനിൽക്കുന്ന നാഗേഷ് എല്ലാകാലത്തും കർഷകർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണെന്നാണ് ഗ്രാമവാസിയായ അർജുൻ മുചണ്ടിക്കർ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഒരു തൊഴിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അത്യധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ഭാര്യ ഗീത, മക്കളായ സുധീർ, തുഷാർ, മരുമക്കൾ, കൊച്ചുമക്കൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സന്തുഷ്‌ട കുടുംബമാണ് നാഗേഷിൻ്റേത്. ബെലഗാവി എപിഎംസിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായും നാഗേഷ് സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് കൃഷി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ധാരാളം അവാർഡുകളും നാഗേഷ് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

