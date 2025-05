ETV Bharat / bharat

പാഡ് വുമന്‍; വിലക്കുകളെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകള്‍ തിരുത്തിക്കുറിച്ച ഒരു പെണ്‍കുട്ടി - PADWOMAN ANKITA SAHOO

Odisha’s Padwoman Ankita (fourth from right) Rewrites The Menstruation Narrative By Breaking Taboos In Far-Off Villages ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 21, 2025 at 5:11 PM IST | Updated : May 21, 2025 at 5:41 PM IST 5 Min Read

ആദിവാസി ജനതയുടെ ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ വനിതകളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബോധവത്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പോകെപ്പോകെ ഇതില്‍ മാറ്റം വന്നു. നിലവില്‍ ധെന്‍കനാലിന്‍റെ പരിസരത്തും ഒഡിഷയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അങ്കിതയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം എത്തുന്നു. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് എല്ലാാമാസവും ഇവര്‍ കൃത്യമായി പാഡുകള്‍ എത്തിച്ച് നല്‍കുന്നു. പാഡ് വാങ്ങാന്‍ പണമില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്കാണ് പ്രധാനമായും പാഡുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. Ankita speaking to women in villages (ETV Bharat) സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധിയില്‍ പെടുത്തി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഖുശി നാപ്‌കിനുകള്‍ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ആര്‍ത്തവം എന്നത് ഒരു സംസാരിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണെന്നാണ് പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ധാരണ അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരുമായോ അങ്കണവാടികളിലെ ചേച്ചിമാരുമായോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും ഇവര്‍ തയാറാകുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വീട്ടുപടിക്കലുമെത്തി താന്‍ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അങ്കിത പറയുന്നു. പക്ഷേ തനിക്കും തന്‍റേതായ പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് അങ്കിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാലം പോകെ അങ്കിത എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പ്രിയങ്കരിയായി. അവരില്‍ ഒരാളായി, അവരുടെ സ്വന്തമായി. തങ്ങള്‍ ഉപജീവനത്തിനായി കഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇതിനിടെ ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സമയമില്ല. എന്നാല്‍ അങ്കിത ദീദി എത്തി വൃത്തിയില്ലാത്ത തുണികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ അപകടങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നു. അവര്‍ ആദ്യം തങ്ങള്‍ക്ക് പാഡുകള്‍ കൊണ്ടു വന്നത് മുതല്‍ ഇന്ന് വരെയും എല്ലാമാസവും ഇതിനായി ഇപ്പോള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ധെന്‍കനാല്‍ ജില്ലയിലെ കടകാംദ ഗ്രാമത്തിലെ മഞ്ജുനായിക് വ്യക്തമാക്കി. Ankita addressing students in a school (ETV Bharat) മഞ്ജു മാത്രമല്ല നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അങ്കിതയുടെ സഹായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അങ്കിത മാഡം വന്ന് തങ്ങളോട് പറയും വരെ സാനിറ്ററി നാപ്‌കിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആരാദ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഊര്‍മ്മിള മുര്‍മു പറയുന്നു. ഊര്‍മ്മിളയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ കൂലിപ്പണിക്കാരാണ്. ഇവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല. ആര്‍ത്തവകാലത്ത് എങ്ങനെ ശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും അങ്കിത മാഡം ഞങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ മാസം തോറും നാപ്‌കിനുകള്‍ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഊര്‍മ്മിള വ്യക്തമാക്കി. Ankita addressing students in a school (ETV Bharat) അങ്കിതയ്ക്ക് കൃത്യമായ വരുമാനം ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവള്‍ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നാപ്‌കിനുകളുടെ എണ്ണം മാസം തോറും കൂടി വരുന്നു. ഇത് ബജറ്റിലെ ഒരു മാസ ചെലവാണ്. താന്‍ ഒരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ട് അത് നിര്‍ത്താന്‍ മനസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും അങ്കിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്‍റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു മാസത്തേക്കോ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കോ അല്ല മറിച്ച് ഇത് ആജീവനാന്ത കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. താന്‍ ജനിച്ച് വീണ കുടുംബത്തിനും വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടു പോയ കുടുംബത്തിനും തന്നെ മനസിലാകുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ തനിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. തൊഴില്‍ ജീവിതത്തിനിടെയാണ് താനും ഭര്‍ത്താവും കണ്ടുമുട്ടിയത്. തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് മനസിലായി. പിന്നീട് അത് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. തന്‍റെ ആശങ്കകള്‍ മനസിലാക്കി ഭര്‍ത്താവ് തനിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും അങ്കിത വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഗ്രാമങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനോ നാപ്‌കിനുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനോ ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാനോ കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍ തനിക്ക് വേണ്ടി അത് ഭര്‍ത്താവ് സുഭ്രംശു ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. താനും അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പക്ഷിക്കൂടുകളില്‍ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും അങ്കിത പറയുന്നു. Ankita distributing sanitary napkins to village women (ETV Bharat) അങ്കിതയുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ഇതിനായി അവള്‍ക്ക് പണം നല്‍കി സഹായിക്കാറുണ്ട്. അങ്കിതയു സുഹൃത്തുക്കളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാറുണ്ട്. ഒഡിഷയില്‍ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ആളുകള്‍ക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നത്. ദുരന്തകാലത്തും സ്‌ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിക്കാറ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്ത സമയത്തും ഈ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ആശ്യമായ പാഡുകള്‍ താന്‍ എത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്കിത പറയുന്നു. ഫനി, അംഫാന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകളിലും തങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാഡുകള്‍ എത്തിച്ചതായി അങ്കിത വിശദമാക്കുന്നു. Odisha’s Padwoman Ankita Rewrites The Menstruation Narrative By Breaking Taboos In Far-Off Villages (ETV Bharat) കോരാപുത്, ജാജ്‌പൂര്‍, സാമ്പല്‍പൂര്‍, അന്‍ഗുല്‍, ധെന്‍കനാല്‍, കട്ടക്, ഗഞ്ചം, ഝാര്‍സുഗുഡ, കാലഹണ്ഡി, നായഗഡ്, പുരി, സുന്ദര്‍ഗഡ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് തന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നും അങ്കിത വ്യക്തമാക്കി. Odisha’s Padwoman Ankita Rewrites The Menstruation Narrative By Breaking Taboos In Far-Off Villages (ETV Bharat) ആര്‍ത്തവശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകാനാകുന്നതില്‍ തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അങ്കിത പറയുന്നു. മുമ്പൊക്കെ താനായിരുന്നു പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളില്‍ സംസാരിക്കാനാണ് താന്‍ പോകുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ചെറുതായാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അത് പെട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീടോ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി പരിണമിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

ധെന്‍കനാല്‍/ഭുവനേശ്വര്‍: പ്രായത്തേക്കാളെറെ പക്വതയുള്ളൊരു പെണ്‍കുട്ടി ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹത്തില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന വിശ്വാസങ്ങളും മാറ്റി മറിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോള്‍ അവള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ യാതൊരു മാതൃകകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തന്‍റെ കുടുംബം തനിക്ക് ചെയ്‌തത് തന്നത് പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ എല്ലാ സ്‌ത്രീകള്‍ക്കും പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് 2012ല്‍ ഇരുപതുകാരിയായ അങ്കിതയെ ഇത്തരമൊരു പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ദിശയിലുള്ള പോരാട്ടത്തിന്‍റെ ആദ്യ ചുവട് വയ്‌പിന് സഹായിച്ചതാകട്ടെ തനിക്ക് എല്ലാ മാസവും വീട്ടില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന പോക്കറ്റ് മണിയും. ഇതുപയോഗിച്ച് അവള്‍ രണ്ട് പാക്കറ്റ് സാനിറ്ററി നാപ്‌കിനുകള്‍ വാങ്ങി. ഇതുമായി അവള്‍ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തിലെ സ്‌ത്രീകളുടെ അടുത്തെത്തി. ആര്‍ത്തവകാലത്ത് അവര്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തുണികള്‍ക്ക് പകരം സാനിറ്ററി നാപ്‌കിനുകള്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും ഗുണങ്ങളും അവരെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കുക എന്നതും തന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി അവള്‍ കരുതി. 2012ല്‍ നിന്ന് 2025ല്‍ എത്തി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മുപ്പതുകളിലേക്ക് കടന്ന അങ്കിത നൂറ് കണക്കിന് ഗ്രാമങ്ങളിലായി 75000 നാപ്‌കിനുകള്‍ ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി ഒഡിഷയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇവള്‍ എല്ലാമാസവും കടന്ന് ചെല്ലുന്നു. ചിലപ്പോള്‍ ആഴ്‌ചയില്‍ ഒരിക്കല്‍ അങ്കിത ഈ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ എത്താറുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലുള്ള ഉള്‍നാടന്‍ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കാണ് അങ്കിത തന്‍റെ സേവനങ്ങളുമായി കൂടുതലായി എത്തുന്നത്. ആദ്യം താന്‍ നടത്തുന്ന ബോധവത്‌ക്കരണ യോഗങ്ങളിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിക്കാനായിരുന്നു അങ്കിതയുടെ ശ്രമം. താന്‍ പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും അവര്‍ മനസിലാക്കുന്നുവെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഇവര്‍ക്ക് നാപ്‌കിനുകളുമായി അങ്കിത എത്തി. പിന്നീട് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. Also Read: ലോക ഹീമോഫീലിയ ദിനം; ആര്‍ത്തവകാലത്തെ അമിത രക്തസ്രാവത്തില്‍ നിന്ന് സ്‌ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മോചിപ്പിക്കാന്‍ വിത്തുകോശ ചികിത്സ സഹായിക്കുന്നതെങ്ങനെ? ആദ്യമൊക്കെ ഇവള്‍ക്ക് എതിര്‍പ്പുകള്‍ നേരിടേണ്ടി വന്നു. എന്നാലൊരിക്കലും അവള്‍ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല. ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ മാറി ചിന്തിക്കണമെങ്കില്‍ സമയം വേണമെന്ന് അവള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. പതിനൊന്ന് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുളള കോല്‍ഹയായിരുന്നു അങ്കിതയുടെ ആദ്യ പരീക്ഷണശാല. താനാദ്യം ആ ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവിടുത്തെ ഗ്രാമമുഖ്യനോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അവിടുത്തെ സ്‌ത്രീകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി നല്‍കാമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു. താന്‍ അവരുമായി സംസാരിച്ചു. ആര്‍ത്തവം എന്ന പദം ഒരു സാധാരണ വാക്കാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു ഏറെ ശ്രമകരം. താന്‍ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോള്‍ പല സ്‌ത്രീകളും അവരുടെ പെണ്‍മക്കളെയും മരുമക്കളെയും കൂട്ടി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് താന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇത്തരം ചര്‍ച്ചകള്‍ അവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നുവെന്നതിന്‍റെ സൂചനയായിരുന്നു ഇത്. ഇത് സ്വഭാവികമാണെന്നും തനിക്ക് മനസിലാക്കാനായെന്ന് അങ്കിത വിശദീകരിക്കുന്നു. ധെന്‍കനാലില്‍ ജനിച്ച് വളര്‍ന്ന അങ്കിത ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷനില്‍ നിന്ന് ജേര്‍ണലിസത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ ഡിപ്ലോമ നേടിയ ശേഷം ഇപ്പോള്‍ ഡോക്യുമെന്‍റേഷന്‍ ജോലികള്‍ ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഭര്‍ത്താവ് സുബ്രാന്‍ശുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റിലും സഹായിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെയും വന്യജീവികളെയും കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്‍ററികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന നിര്‍മാണ യൂണിറ്റാണിത്. പക്ഷികള്‍ക്ക് വെള്ളം നല്‍കാനും ദമ്പതിമാര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് വേനല്‍ക്കാലത്ത്. ആദിവാസി ജനതയുടെ ഇടയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അവിടുത്തെ വനിതകളെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബോധവത്ക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ പോകെപ്പോകെ ഇതില്‍ മാറ്റം വന്നു. നിലവില്‍ ധെന്‍കനാലിന്‍റെ പരിസരത്തും ഒഡിഷയിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും അങ്കിതയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം എത്തുന്നു. ആവശ്യക്കാര്‍ക്ക് എല്ലാാമാസവും ഇവര്‍ കൃത്യമായി പാഡുകള്‍ എത്തിച്ച് നല്‍കുന്നു. പാഡ് വാങ്ങാന്‍ പണമില്ലാത്തവരെ കണ്ടെത്തി അവര്‍ക്കാണ് പ്രധാനമായും പാഡുകള്‍ നല്‍കുന്നത്. Ankita speaking to women in villages (ETV Bharat) സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധിയില്‍ പെടുത്തി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഖുശി നാപ്‌കിനുകള്‍ ഗുണഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. ആര്‍ത്തവം എന്നത് ഒരു സംസാരിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത വിഷയമാണെന്നാണ് പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ധാരണ അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരുമായോ അങ്കണവാടികളിലെ ചേച്ചിമാരുമായോ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനും ഇവര്‍ തയാറാകുന്നില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വീട്ടുപടിക്കലുമെത്തി താന്‍ ഇതിനൊരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അങ്കിത പറയുന്നു. പക്ഷേ തനിക്കും തന്‍റേതായ പരിമിതികളുണ്ടെന്ന് അങ്കിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. കാലം പോകെ അങ്കിത എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളുടെയും പ്രിയങ്കരിയായി. അവരില്‍ ഒരാളായി, അവരുടെ സ്വന്തമായി. തങ്ങള്‍ ഉപജീവനത്തിനായി കഷ്‌ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇതിനിടെ ആര്‍ത്തവ ശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാന്‍ സമയമില്ല. എന്നാല്‍ അങ്കിത ദീദി എത്തി വൃത്തിയില്ലാത്ത തുണികള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്‍റെ അപകടങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞ് തന്നു. അവര്‍ ആദ്യം തങ്ങള്‍ക്ക് പാഡുകള്‍ കൊണ്ടു വന്നത് മുതല്‍ ഇന്ന് വരെയും എല്ലാമാസവും ഇതിനായി ഇപ്പോള്‍ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നും ധെന്‍കനാല്‍ ജില്ലയിലെ കടകാംദ ഗ്രാമത്തിലെ മഞ്ജുനായിക് വ്യക്തമാക്കി. Ankita addressing students in a school (ETV Bharat) മഞ്ജു മാത്രമല്ല നിരവധി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അങ്കിതയുടെ സഹായത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. അങ്കിത മാഡം വന്ന് തങ്ങളോട് പറയും വരെ സാനിറ്ററി നാപ്‌കിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ആരാദ ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്നുള്ള ഊര്‍മ്മിള മുര്‍മു പറയുന്നു. ഊര്‍മ്മിളയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ കൂലിപ്പണിക്കാരാണ്. ഇവര്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ല. ആര്‍ത്തവകാലത്ത് എങ്ങനെ ശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും അങ്കിത മാഡം ഞങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാവര്‍ക്കും ഇപ്പോള്‍ മാസം തോറും നാപ്‌കിനുകള്‍ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും ഊര്‍മ്മിള വ്യക്തമാക്കി. Ankita addressing students in a school (ETV Bharat) അങ്കിതയ്ക്ക് കൃത്യമായ വരുമാനം ഇല്ല. പക്ഷേ ഇവള്‍ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന നാപ്‌കിനുകളുടെ എണ്ണം മാസം തോറും കൂടി വരുന്നു. ഇത് ബജറ്റിലെ ഒരു മാസ ചെലവാണ്. താന്‍ ഒരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചിട്ട് അത് നിര്‍ത്താന്‍ മനസ് അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും അങ്കിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. തന്‍റെ പ്രതിബദ്ധത ഒരു മാസത്തേക്കോ ഒരു വര്‍ഷത്തേക്കോ അല്ല മറിച്ച് ഇത് ആജീവനാന്ത കാലത്തേക്കുള്ളതാണ്. താന്‍ ജനിച്ച് വീണ കുടുംബത്തിനും വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടു പോയ കുടുംബത്തിനും തന്നെ മനസിലാകുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര്‍ തനിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നു. തൊഴില്‍ ജീവിതത്തിനിടെയാണ് താനും ഭര്‍ത്താവും കണ്ടുമുട്ടിയത്. തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെന്ന് മനസിലായി. പിന്നീട് അത് വിവാഹത്തിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു. തന്‍റെ ആശങ്കകള്‍ മനസിലാക്കി ഭര്‍ത്താവ് തനിക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും അങ്കിത വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഗ്രാമങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനോ നാപ്‌കിനുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനോ ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കാനോ കഴിയാതെ വരുമ്പോള്‍ തനിക്ക് വേണ്ടി അത് ഭര്‍ത്താവ് സുഭ്രംശു ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. താനും അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള പക്ഷിക്കൂടുകളില്‍ വെള്ളം ആവശ്യമുള്ളപ്പോള്‍ അതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യാറുണ്ടെന്നും അങ്കിത പറയുന്നു. Ankita distributing sanitary napkins to village women (ETV Bharat) അങ്കിതയുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ഇതിനായി അവള്‍ക്ക് പണം നല്‍കി സഹായിക്കാറുണ്ട്. അങ്കിതയു സുഹൃത്തുക്കളും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സമൂഹത്തെ സഹായിക്കാന്‍ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടാറുണ്ട്. ഒഡിഷയില്‍ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ള കൊടുങ്കാറ്റുകള്‍, വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ആളുകള്‍ക്ക് സഹായം എത്തിക്കുന്നത്. ദുരന്തകാലത്തും സ്‌ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ അനുഭവിക്കാറ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്ത സമയത്തും ഈ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ആശ്യമായ പാഡുകള്‍ താന്‍ എത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്കിത പറയുന്നു. ഫനി, അംഫാന്‍ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായപ്പോഴും വെള്ളപ്പൊക്ക മേഖലകളിലും തങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാഡുകള്‍ എത്തിച്ചതായി അങ്കിത വിശദമാക്കുന്നു. Odisha’s Padwoman Ankita Rewrites The Menstruation Narrative By Breaking Taboos In Far-Off Villages (ETV Bharat) കോരാപുത്, ജാജ്‌പൂര്‍, സാമ്പല്‍പൂര്‍, അന്‍ഗുല്‍, ധെന്‍കനാല്‍, കട്ടക്, ഗഞ്ചം, ഝാര്‍സുഗുഡ, കാലഹണ്ഡി, നായഗഡ്, പുരി, സുന്ദര്‍ഗഡ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് തന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനമെന്നും അങ്കിത വ്യക്തമാക്കി. Odisha’s Padwoman Ankita Rewrites The Menstruation Narrative By Breaking Taboos In Far-Off Villages (ETV Bharat) ആര്‍ത്തവശുചിത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടത്തുന്ന ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമാകാനാകുന്നതില്‍ തനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് അങ്കിത പറയുന്നു. മുമ്പൊക്കെ താനായിരുന്നു പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളില്‍ സംസാരിക്കാനാണ് താന്‍ പോകുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ചെറുതായാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അത് പെട്ടെന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ പിന്നീടോ ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി പരിണമിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

Last Updated : May 21, 2025 at 5:41 PM IST