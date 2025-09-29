ഒഡിഷയില് നിന്നൊരു പെണ് വീരഗാഥ, പരമ്പരാഗത മാമൂലുകള് കാറ്റില് പറത്തി പുത്തന് തൊഴിലുകളിലേക്ക് ചേക്കേറിയ സ്ത്രീകളെ പരിചയപ്പെടാം
ഭുവനേശ്വര്: ഒരു കാലത്ത് അടുക്കളയില് തളച്ചിടപ്പെട്ടിരുന്നവരാണ് സ്ത്രീകള്. പാചകവും കുട്ടികളെ വളര്ത്തലും മാത്രമായിരുന്നു അവര്ക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജോലികള്. എന്നാലിന്ന് പുരുഷന്മാര് കുത്തകകളായി വച്ചിരുന്ന പല തൊഴിലുകളടക്കം സ്ത്രീകള് അനായാസം ചെയ്യുന്നു. അവര് ആ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പുരുഷന്മാരെക്കാള് മികവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
വാഹനമോടിക്കല് ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില് പുരുഷന്മാര്ക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ്. പെണ്കുട്ടികള് സൈക്കിള് ചവിട്ടുന്നത് പോലും അനുവദിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലിന്ന് യുദ്ധ വിമാനങ്ങള് പറത്താന് പോലും സ്ത്രീകളുണ്ടെന്നത് ഏറെ അഭിമാനകരമാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരു വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ കഥയാണ് ഒഡിഷയില് നിന്നുള്ള ഒരു പറ്റം പെണ്ണുങ്ങള്ക്ക് പറയാനുള്ളത്.
ഒഡിഷയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഭുവനേശ്വറില് കുടുംബ ഭാരം ചുമലിലേറ്റേണ്ടി വന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ഐതിവ് ഭാരത് എന്ന സംഘടന രംഗത്തെത്തി. അവര്ക്ക് വാഹനമോടിക്കുന്നതിലും സഞ്ചാരികള്ക്ക് ഗൈഡായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനും പിന്തുണ നല്കി. ഒരു സൈക്കിള് പോലും ഓടിച്ചിട്ടില്ലാത്തവര് ഓട്ടോ റിക്ഷകള് ഓടിക്കുന്നു. കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.
കൊറോണയിൽ എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു. എന്തുചെയ്യണമെന്നും എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്നും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്നും ഞാൻ ആശങ്കാകുലനായിരുന്നു. ഭർത്താവ് പോയതിനു ശേഷം എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. മക്കളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ഭര്ത്താവിന്റെ വീട് വിട്ട് അച്ഛനോടൊപ്പം താമസിച്ചു, നമിത സാഹു സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു. ഗഞ്ചത്തിലെ ബെർഹാംപൂരിലെ താമസക്കാരിയാണ് നമിത. കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി ഭുവനേശ്വറിൽ മാതാപിതാക്കളോടും രണ്ട് കുട്ടികളോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നു.
പുറം ലോകം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നമിത, സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ്. ഇന്ന്, ഭുവനേശ്വറിലെ തെരുവുകളിൽ നമിത ഒരു ഓട്ടോ (ഇ-റൈഡ്) ഓടിക്കുന്നു. എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും സഹിച്ചും സ്വയം ശക്തിപ്പെടുത്തിയുമാണ് നമിത ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നത്. കൊടും വേനലിൽ, തണുപ്പിൽ വിശപ്പടക്കാൻ ദിവസവും ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവൾക്ക് നിരവധി സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം എല്ലാം ഒരു കണ്ണാടി പോലെ തകർന്നു. കുട്ടികൾ നന്നായി പഠിക്കാനും ജോലി നേടാനും സ്വന്തം കാലില് നില്ക്കാനുമായി അവള് രാവും പകലും ജോലി ചെയ്യുന്നു.
അതുപോലെ, ഗഞ്ചം ജില്ലയിൽ താമസിക്കുന്ന പിനാകിരാണി പട്നായിക് ആണ് മറ്റൊരാൾ. അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളുണ്ട്. അവർക്ക് സഹോദരന്മാരില്ല. പിനാകിരാണിയുടെ രണ്ട് സഹോദരിമാർ വിവാഹിതരാണെങ്കിലും ഇവള് അവിവാഹിതയാണ്, കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങള് എല്ലാം നോക്കുന്നു. 15 വർഷമായി പിനാകിരാണി ഭുവനേശ്വറിൽ താമസിക്കുന്നു. ജോലിക്കായി അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അലഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർക്ക് ജോലി ലഭിച്ചില്ല. ഒടുവിൽ, അവർ ഒരു ഇ-റൈഡ് ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും അയൽക്കാരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ അവഗണിച്ച് പിനാകിരാണി ഭുവനേശ്വറിൽ ഒരു ഇ-റൈഡ് ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി.
തന്റെ അച്ഛൻ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നുവെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. ദീർഘകാല അധ്യാപന ജീവിതത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. എന്നാൽ പിന്നീട് കുടുംബം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടാൻ തുടങ്ങി. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതല്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, അവർ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ നിർബന്ധിതയായി.
അതുപോലൊരു കഥ തന്നെയാണ് ഭിന്ദ് പ്രധാൻ എന്ന സ്ത്രീയുടെയും. അവരുടെ വീട് ഗഞ്ചമിലാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, അവരുടെ ഭർത്താവിന് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു. സ്വന്തമായി പണം സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുംബം പട്ടിണിയിലാകുമെന്ന സ്ഥിതിയായി അതിനുശേഷം, ഞാൻ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയാണ് ഭുവനേശ്വറിൽ എത്തിയത്. പലയിടത്തും എനിക്ക് ജോലി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു. വലുതാകുമ്പോൾ ഒരു പൊലീസ് ഓഫീസറാകുമെന്നായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തെ തന്റെ സ്വപ്നം. പക്ഷേ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളിൽ മാത്രം അവശേഷിച്ചു.
അവരുടെ ഭർത്താവ് അവരെ കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ തകർന്നു. നിരവധി ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഭുവനേശ്വറിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ ബസിൽ കണ്ടക്ടറും ഗൈഡും ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. പുരുഷന്മാര് മാത്രം ഗൈഡുകളായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ഒരിടത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി എങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡാകുമെന്ന് ഞാൻ ആശങ്കാകുലയായിരുന്നു. പക്ഷേ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പണം സമ്പാദിക്കേണ്ടി വന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശങ്ങള് അവഗണിച്ച് ഞാൻ ജോലിയിൽ ചേർന്നു. ഇന്ന്, ഏകദേശം അഞ്ച് വർഷമായി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ബസിൽ കണ്ടക്ടറും ഗൈഡും ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഒരു ബസിൽ കണ്ടക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. വ്യത്യസ്ത ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. പലരുമായും തർക്കങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഭിന്ദ് പ്രധാൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ബസിൽ ഒരു വനിതാ ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഒരു യാത്രക്കാരി പറഞ്ഞു. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതത്വമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ത്രീകളോട് നന്നായി പെരുമാറുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ സുരക്ഷയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യാത്രക്കാരിയായ ഗീത ബിസ്വാൾ പറഞ്ഞു.