ETV Bharat / bharat

വേലിയേറ്റ സമയത്ത് കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങി; പുരിയിൽ രഥോത്സവത്തിനെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പരിക്ക് - PURI RATH YATRA 2025

The male tourist injured at sea beach being taken to the district headquarters hospital ( ETV Bharat )