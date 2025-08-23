ETV Bharat / bharat

ക്ലാസ്‌ റൂം പൂട്ടി സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ജനല്‍ അഴിയില്‍ തലകുരുങ്ങി; ഏഴുവയസുകാരി ദുരിതം അനുഭവിച്ചത് ഒരു രാത്രി - GIRL TRAPPED IN CLASSROOM

അഞ്ജർ ഗവൺമെൻ്റ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥിനിക്കാണ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്.

Anjar Government Upper Primary School In Odisha's Keonjhar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 23, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read

ഭുവനേശ്വർ: ക്ലാസ് മുറിയില്‍ അകപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനി ജനല്‍ കമ്പികള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രധാനാധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. അഞ്ജർ ഗവൺമെൻ്റ് അപ്പർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിലെ പ്രധാനാധ്യാപകനായ ഗൈരഹരി മഹാമനത്തിനെയാണ് അധികൃതര്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തത്. വ്യാഴാഴ്‌ചയായിരുന്നു സംഭവം നടപടിക്ക് ആസ്‌പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ട്യൂണ ദെഹൂരിയുടെ മകളായ ജോച്‌ന ദെഹൂരി എന്ന ഏഴുവയസുകാരി പതിവുപോലെ വ്യാഴാഴ്‌ചയും സ്‌കൂളിൽ പോയി. വൈകുന്നേരം നാല് മണിയോടെ ക്ലാസുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ സ്‌കൂൾ അധികൃതർ ക്ലാസ് മുറിയും പൂട്ടിപോയി. ജോച്‌ന ക്ലാസിൽ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന വിവരം ആരും അറിഞ്ഞില്ല.

ഏറെ വൈകിട്ടും ജോച്‌ന തിരികെ വീട്ടിൽ എത്താതെയായപ്പോൾ ആശങ്കയിലായ വീട്ടുകാർ ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും കണ്ടെത്താനായില്ല. അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഒമ്പതു മണിയോടെ പാചകക്കാരൻ സ്‌കൂൾ തുറക്കാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ജോച്‌നയെ അവശനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

ക്ലാസിലെ ഇരുമ്പ് ജനൽ റെയിലിങ്ങിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ജോച്‌ന ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ജനൽ റെയിലിങ്ങിലൂടെ തൻ്റെ ശരീരം മാത്രമേ പുറത്തെടുക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. തല റെയിലിങ്ങില്‍ കുടുങ്ങിപോയി. രാത്രി മുഴുവൻ ഇതേ നിലയിലായിരുന്നു അവൾ.

സംഭവമറിഞ്ഞ് സ്‌കൂളിലെത്തിയ വീട്ടുകാരും നാട്ടുക്കാരും ക്ലാസ് മുറി തുറന്ന് ഇരുമ്പ് കമ്പി വളച്ച് ജോച്‌നയെ പുറത്തെടുത്തു. പ്രധാനാധ്യാപകനും പിതാവും ചേർന്ന് ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ ജില്ല ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. കുട്ടി അപകടനില തരണം ചെയ്‌തതായി ഡോക്‌ടർമാർ അറിയിച്ചു. പെൺക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവതിയാണെന്ന് ബഹുജന വിദ്യഭ്യാസ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

"ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഒമ്പതു മണിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ മകളെ കാണാനില്ല. ഗ്രാമത്തിൽ മുഴുവൻ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവളെ കണ്ടെത്താനായില്ല. ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്നും രാവിലെ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ഞാൻ കരുതി. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം സ്‌കൂളിൽ പോയപ്പോളാണ് റെയിലിങ്ങില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്"- കുട്ടിയുടെ അമ്മ ജുനു ദെഹുരി പറഞ്ഞു.

വൈകുന്നേരം 4.10 ന് സ്‌കൂൾ പൂട്ടി. കനത്ത മഴയായിരുന്നതിനാൽ കുട്ടി ക്ലാസ് മുറിയിൽ ഉറങ്ങി പോയി. ലാസ്‌റ്റ് ബെഞ്ചിന് കീഴിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനാൽ കാണാൻ അവളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. രാത്രിയിലോ പകലോ ആയിരിക്കും അവൾ ഉണർന്ന് ജനാലയിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷെ അത് പരാജയപ്പെട്ടു"- സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അധ്യാപിക സഞ്ജിത ഡാഷ് പറഞ്ഞു.

