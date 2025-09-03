ETV Bharat / bharat

താഴ്‌ന്ന ജാതിയില്‍പെട്ടയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു; ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകളുടെ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തി മാതാപിതാക്കള്‍ - SUPERSTITION OVER CASTE SYSTEM

ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു വാഴപിണ്ടി, 'മരിച്ചു' എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഗൗഡയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകളെ.

SYMBOLIC FUNERAL FUNERAL IN ODISHA MARRIAGE PROTEST NEWS SUPERSTITION OVER CASTE SYSTEM
Family of the girl carry a banana plant as a symbolic dead body for funeral (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 3, 2025 at 1:46 PM IST

3 Min Read

ഭുവനേശ്വർ: എല്ലായിടത്തും 'രാം നാം സത്യ ഹേ' എന്ന മന്ത്രം മുഴങ്ങി. ഒഡിഷ ആചാര പ്രകാരം ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിലോ വിലാപയാത്രയിലോ മാത്രം കേൾക്കാറുള്ള മന്ത്രമാണിത്. ഇതോടെ, ആരാണ് മരിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ ബലിയപള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി.

ബലിയപള്ളി നിരഞ്ജൻ ഗൗഡയുടെ കുടുംബം തോളിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടി വഹിക്കുന്നതും ചെണ്ട മേളവും, കൈത്താളങ്ങളുമായി അനുഗമിക്കുന്നതുമാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ കണ്ടത്. മരണ ശേഷം അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെയുള്ള അന്ത്യകർമ്മ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിച്ചു. പുതിയ സാരിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു മൃതദേഹം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ മഞ്ചലിൽ ചുമന്നു കുറെയാളുകള്‍ വിലായയാത്ര നടത്തുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

symbolic funeral funeral in Odisha marriage protest news SUPERSTITION OVER CASTE SYSTEM
Odisha Family Conducts Symbolic Funeral For A Daughter Who Chose Love (ETV Bharat)

വിലാപയാത്ര ഗ്രാമത്തിലൂടനീളം നീങ്ങി, തുടർന്ന് ശ്‌മശാന സ്ഥലത്തെത്തി അതിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. എന്നാൽ ഇതൊരു സാധാരണ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങല്ലെന്ന വസ്‌തുത അറിഞ്ഞതോടെ ജനങ്ങൾ അമ്പരന്നു. മൃതദേഹം ഇല്ലാതെ നടത്തിയ വ്യാജ ശവസംസ്‌കാരമായിരുന്ന് ഇതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി.

ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ളയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ

ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു വാഴപിണ്ടിയായിരുന്നു. 'മരിച്ചു' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗൗഡയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകളാണ്. തൻ്റെ ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളുമായി പ്രണയ ബന്ധത്തിലായിരുന്ന മകൾ വിവാഹിതയായതിന് കുടുംബം നൽകിയ ശിക്ഷയായിരുന്നു ഈ ശവസംസ്‌കാരം. ഈ വിവാഹം കുടുംബത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതോടെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കള്‍ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയത്.

വേട്ടയാടുന്ന ദുരഭിമാനം

തങ്ങളുടെ ജാതിയേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അഭിമാനപ്രശ്‌നമാണെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പക്ഷം. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് മകൾ വിവാഹിതയായത്. ബന്ധുക്കളുടെയും ജാതി മേല്‍ക്കോയ്‌മ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുടെയും നിര്‍ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഗൗഡയും ഭാര്യയും മകൾ മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതനുസരിച്ച്, ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്‌കാരം നടത്തി. ഗ്രാമത്തിലെ ശ്‌മശാനത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് സമാനമായി വാഴപിണ്ടി കത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം കുടുംബം വിലാപ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയും ശവസംസ്‌കാരത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തൻ്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചാണ് പിതാവായ ഗൗഡ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

"ഞങ്ങൾ നാല് പെൺമക്കളെയും ഒരു മകനെയും ദുരിതത്തിനിടയിൽ വളർത്തി, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഞങ്ങളുടെ ഒരു പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾ വേറെ ജാതിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഇല്ലാതാക്കി, കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവളുടെ മരണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ലായിരുന്നു" എന്ന് ഗൗഡ പറഞ്ഞു.

അവളുടെ അമ്മ റുണു ഗൗഡയ്ക്കും അതേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. "സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ തോന്നി, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ മരണത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിവന്നു" റുണു ഗൗഡ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാമീണൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്‌ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ ജാതീയ മേല്‍ക്കോയ്‌മക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരവധി പേര്‍ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അനാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കൈകോര്‍ക്കണം

സമൂഹത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്‍ ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഭുവനേശ്വറിലെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് രേണുബാല സാമന്താര പ്രതികരിച്ചു. "നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്‌നം, നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ഒന്നാമതായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, അവരുടെ സാംസ്‌കാരിക ചുറ്റുപാട് എന്നിവ പരിഗണിക്കണം, അത്തരം ജനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന കാരണം" എന്ന് രേണുബാല വിശദീകരിച്ചു.

ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സ്വമേധയ അന്വേഷിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അത്തരം ആചാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സാമന്താരയ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആചാരങ്ങള്‍ ദോഷകരമാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, അവ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത്തരം അനാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ യുവാക്കൾ കൈകോർത്ത് ചെറുത്തുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു സമൂഹത്തെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: ഇത് വെറും പാവകളല്ല; ഊണും ഉറക്കവും ഇതിന്‍റെയൊപ്പം, പാവകള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നൊരാള്‍

ഭുവനേശ്വർ: എല്ലായിടത്തും 'രാം നാം സത്യ ഹേ' എന്ന മന്ത്രം മുഴങ്ങി. ഒഡിഷ ആചാര പ്രകാരം ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങിലോ വിലാപയാത്രയിലോ മാത്രം കേൾക്കാറുള്ള മന്ത്രമാണിത്. ഇതോടെ, ആരാണ് മരിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ ഒഡീഷയിലെ ഗഞ്ചം ജില്ലയിലെ ബലിയപള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഓടിക്കൂടി.

ബലിയപള്ളി നിരഞ്ജൻ ഗൗഡയുടെ കുടുംബം തോളിൽ ഒരു ശവപ്പെട്ടി വഹിക്കുന്നതും ചെണ്ട മേളവും, കൈത്താളങ്ങളുമായി അനുഗമിക്കുന്നതുമാണ് ഗ്രാമവാസികള്‍ കണ്ടത്. മരണ ശേഷം അവർ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെയുള്ള അന്ത്യകർമ്മ ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിച്ചു. പുതിയ സാരിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു മൃതദേഹം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിൽ മഞ്ചലിൽ ചുമന്നു കുറെയാളുകള്‍ വിലായയാത്ര നടത്തുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

symbolic funeral funeral in Odisha marriage protest news SUPERSTITION OVER CASTE SYSTEM
Odisha Family Conducts Symbolic Funeral For A Daughter Who Chose Love (ETV Bharat)

വിലാപയാത്ര ഗ്രാമത്തിലൂടനീളം നീങ്ങി, തുടർന്ന് ശ്‌മശാന സ്ഥലത്തെത്തി അതിനെ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. എന്നാൽ ഇതൊരു സാധാരണ ശവസംസ്‌കാര ചടങ്ങല്ലെന്ന വസ്‌തുത അറിഞ്ഞതോടെ ജനങ്ങൾ അമ്പരന്നു. മൃതദേഹം ഇല്ലാതെ നടത്തിയ വ്യാജ ശവസംസ്‌കാരമായിരുന്ന് ഇതെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തി.

ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ളയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ

ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ ഒരു വാഴപിണ്ടിയായിരുന്നു. 'മരിച്ചു' എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗൗഡയുടെ മൂന്നാമത്തെ മകളാണ്. തൻ്റെ ജാതിക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളുമായി പ്രണയ ബന്ധത്തിലായിരുന്ന മകൾ വിവാഹിതയായതിന് കുടുംബം നൽകിയ ശിക്ഷയായിരുന്നു ഈ ശവസംസ്‌കാരം. ഈ വിവാഹം കുടുംബത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതോടെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകള്‍ക്ക് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കള്‍ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയത്.

വേട്ടയാടുന്ന ദുരഭിമാനം

തങ്ങളുടെ ജാതിയേക്കാൾ താഴ്ന്ന ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് അഭിമാനപ്രശ്‌നമാണെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പക്ഷം. ഒരു മാസം മുമ്പാണ് മകൾ വിവാഹിതയായത്. ബന്ധുക്കളുടെയും ജാതി മേല്‍ക്കോയ്‌മ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുടെയും നിര്‍ബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയാണ് ഗൗഡയും ഭാര്യയും മകൾ മരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതനുസരിച്ച്, ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രതീകാത്മക ശവസംസ്‌കാരം നടത്തി. ഗ്രാമത്തിലെ ശ്‌മശാനത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തിന് സമാനമായി വാഴപിണ്ടി കത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം കുടുംബം വിലാപ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയും ശവസംസ്‌കാരത്തിന് പിന്നാലെ ഒരു വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തതായി ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ തൻ്റെ നടപടിയെ ന്യായീകരിച്ചാണ് പിതാവായ ഗൗഡ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത്.

"ഞങ്ങൾ നാല് പെൺമക്കളെയും ഒരു മകനെയും ദുരിതത്തിനിടയിൽ വളർത്തി, എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഞങ്ങളുടെ ഒരു പെൺമക്കളിൽ ഒരാൾ വേറെ ജാതിയിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇത് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഇല്ലാതാക്കി, കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവളുടെ മരണ ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ലായിരുന്നു" എന്ന് ഗൗഡ പറഞ്ഞു.

അവളുടെ അമ്മ റുണു ഗൗഡയ്ക്കും അതേ അഭിപ്രായമായിരുന്നു. "സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അവൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ തോന്നി, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ തൃപ്‌തിപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവളുടെ മരണത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങൾ നടത്തേണ്ടിവന്നു" റുണു ഗൗഡ പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ഒരു ഗ്രാമീണൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ റെക്കോര്‍ഡ് ചെയ്‌ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ ജാതീയ മേല്‍ക്കോയ്‌മക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച് നിരവധി പേര്‍ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

അനാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കൈകോര്‍ക്കണം

സമൂഹത്തില്‍ നടക്കുന്ന ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്‍ ഇതുവരെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഭുവനേശ്വറിലെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് രേണുബാല സാമന്താര പ്രതികരിച്ചു. "നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് പ്രശ്‌നം, നമ്മൾ ഒരു കുടുംബത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു, ഒന്നാമതായി കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം, അവരുടെ സാംസ്‌കാരിക ചുറ്റുപാട് എന്നിവ പരിഗണിക്കണം, അത്തരം ജനങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവബോധം സൃഷ്‌ടിക്കാത്തതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന കാരണം" എന്ന് രേണുബാല വിശദീകരിച്ചു.

ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സ്വമേധയ അന്വേഷിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ അത്തരം ആചാരങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് സാമന്താരയ് പറയുന്നത്. ഇത്തരം ആചാരങ്ങള്‍ ദോഷകരമാണെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, അവ ബോധവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത്തരം അനാചാരങ്ങള്‍ക്കെതിരെ യുവാക്കൾ കൈകോർത്ത് ചെറുത്തുനിൽക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിദ്യാസമ്പന്നരായ ഒരു സമൂഹത്തെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Also Read: ഇത് വെറും പാവകളല്ല; ഊണും ഉറക്കവും ഇതിന്‍റെയൊപ്പം, പാവകള്‍ക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്നൊരാള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

FUNERAL IN ODISHAMARRIAGE PROTEST NEWSHONOUR LOVE PUNISHMENTODISHA GANJAM DISTRICTSUPERSTITION OVER CASTE SYSTEM

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.