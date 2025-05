ETV Bharat / bharat

Published : May 5, 2025 at 3:06 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 3:38 PM IST

കോട്ട: കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റ് യുജി നടന്നത്. 22.7 ലക്ഷം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തെന്നാണ് ദേശീയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്‍സിയുടെ കണക്ക്. ഇതില്‍ 22 ലക്ഷം പേര്‍ പരീക്ഷയ്ക്കെത്തി. Reaction on Social Media (Social Media - X)) പരീക്ഷ കടുകട്ടിയായിരുന്നു എന്നാണ് കുട്ടികളും വിദഗ്ദ്ധരും പറയുന്നത്. നീറ്റ് യുജി പരീക്ഷയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ തന്നെ ഇത്രയും പ്രയാസമേറിയ ഒന്നുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് പരീക്ഷാര്‍ത്ഥികള്‍ പറയുന്നത്. ഏതായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് പിന്നാലെ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ ട്രോളുകളുടെ പെരുമഴയാണ്. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ത്തിയതിന്‍റെ പ്രതികാരമാണ് ഇക്കുറി ദേശീയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജന്‍സി ഇക്കുറി പരീക്ഷയില്‍ കാട്ടിയതെന്നാണ് പലരും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിച്ചത്. ഇക്കുറി ചോദ്യ പേപ്പര്‍ ചോര്‍ന്നാലും ആര്‍ക്കും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. Reaction on Social Media (Social Media - X))

പരീക്ഷയുടെ നിലവാരം വര്‍ദ്ധിച്ചെങ്കിലു എന്‍ടിഎ കുട്ടികളെ തങ്ങളുടെ കര്‍ക്കശക്കാരായ മുത്തശിമാരെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. Reaction on Social Media (Social Media - X)) ഈ ചോദ്യപേപ്പര്‍ തയാറാക്കിയവര്‍ ശരിയല്ലെന്നാണ് ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം. ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തണമെങ്കില്‍ കുറഞ്ഞത് ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരുമെന്നും ഇവര്‍ പറയുന്നു. അധ്യാപകര്‍ക്ക് പോലും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചിലരെ ഇക്കുറി ഭൗതികശാസ്‌ത്രം തുണച്ചു. ചോദ്യ പേപ്പര്‍ കിട്ടിയപ്പോള്‍ തന്നെ തന്‍റ പരീക്ഷാ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ബോധ്യമായെന്ന് ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി കുറിച്ചു. ജെഇഇ അഡ്വാന്‍സ്‌ഡ് ചോദ്യങ്ങളും നീറ്റില്‍ ജെഇഇ അഡ്വാന്‍സ്‌ഡ് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യങ്ങളും നീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി ചിലര്‍ ആരോപണം ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജെഇഇ അഡ്വാന്‍സ്‌ഡില്‍ കടുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരമെഴുതാന്‍ മമൂന്ന് മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ നീറ്റില്‍ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതാന്‍ ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പര്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ ഐന്‍സ്റ്റീനോട് പ്രതികാരം ചെയ്‌ത പോലെ തോന്നിയെന്നാണ് ഒരാള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ കുറിച്ചത്. ജീവശാസ്‌ത്രം രസതന്ത്രമായി, ഭൗതികശാസ്‌ത്രം ഹൃദയത്തിന്‍റെ എക്‌സ്‌റേ എടുത്തു എന്നും അയാള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. Reaction on Social Media (Social Media - X)) വൈകി വന്നവര്‍ക്ക് പരീക്ഷയെഴുതാനാകാതെ തിരിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്ന കാഴ്‌ച നീറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കാണാായിരുന്നു. ചിലരെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ചതിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റ് ചിലര്‍ക്ക് വില്ലനായത് മഴയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ഒരു പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തില്‍ വ്യാജ ഹാള്‍ ടിക്കറ്റുമായി ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി പരീക്ഷയ്ക്കെത്തിയതും വിവാദമായി. ഇത് പക്ഷേ അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവനക്കാരിക്ക് ഉണ്ടായ വീഴ്‌ചയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അമ്മയും മകളും ഒന്നിച്ച് നീറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതിയ വാര്‍ത്ത തെലങ്കാനയില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ 72കാരിയായ ഒരു മുത്തശി ആന്ധ്രയില്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതും ഇക്കൊല്ലത്തെ നീറ്റ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കൗതുകകാഴ്‌ചകളായി. Also Read: നീറ്റ് പരീക്ഷയെഴുതാന്‍ അമ്മയും മകളും, 72കാരി മുത്തശിയും പരീക്ഷയ്ക്ക്

