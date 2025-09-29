ETV Bharat / bharat

കേസു നടത്താന്‍ നേരിട്ട് വരണ്ട; പ്രവാസികള്‍ക്ക് തുണയായി ഇ ജാഗ്രതി; വസ്‌തു തര്‍ക്കത്തില്‍ തീര്‍പ്പുണ്ടാക്കിയത് വിദേശത്തിരുന്ന്!

സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ ഉദ്യമമായ ഇ -ജാഗ്രതിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള കേസുകള്‍ വിദേശത്ത് ഇരുന്ന് തന്നെ നടത്താനാകും. നേരിട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല.

CONSUMER JUSTICE CONSUMER COMPLAINTS FICCI Nidhi Khare
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 7:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദേശത്തിരുന്നും ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യയിലെ കോടതി വ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാം. വാദിയോ പ്രതിയോ നേരിട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഡിജിറ്റള്‍ സംരംഭമായ ഇ-ജാഗ്രതിയാണ് ഇതിന് സഹായകമാകുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ വസ്‌തു തര്‍ക്കം, സേവനങ്ങളിലെ വീഴ്‌ച തുടങ്ങിയവയ്ക്കെതിരെ 56 പ്രവാസികളാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഇ ജാഗ്രതി പോര്‍ട്ടല്‍ വഴി നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഷങ്‌ഹായിലുള്ള ഒരു സ്‌ത്രീ അടുത്തിടെയാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു വസ്‌തു തര്‍ക്ക കേസില്‍ പരിഹാരം കണ്ടത്. ഇന്ത്യയിലുള്ള വസ്‌തു -സേവന തര്‍ക്കങ്ങള്‍ ഇ ജാഗ്രതിയിലൂടെ ഇപ്പോള്‍ പരിഹരിക്കാനാകും. വിദേശത്തുള്ളവര്‍ നേരിട്ട് കോടതിയില്‍ ഹാജരാകേണ്ടതില്ല. ന്യൂഡല്‍ഹിയില്‍ നടന്ന ഇന്ത്യന്‍ ചേമ്പേഴ്‌സ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഡസ്‌ട്രി(ഫിക്കി)യുടെ പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവെ ഉപഭോക്തൃകാര്യമന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി നിധി ഖരെ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഷങ്ഹായില്‍ നിന്ന് ഒരു സ്‌ത്രീ തങ്ങളെ ഫോണില്‍ വിളിച്ച് താന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കായി ഒരു അപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ് വാങ്ങിയെന്നും എന്നാല്‍ അതിന് ചില നിയമപ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടെന്നും പറയുകയായിരുന്നു. കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും തനിക്ക് അഭിഭാഷക സഹായം ആവശ്യമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ ഷങ്ഹായിലിരുന്ന് മാത്രമേ തനിക്ക് കേസ് നടത്താനാകൂ എന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് തങ്ങള്‍ ഇ ജാഗ്രതി വഴി അവര്‍ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കിയതെന്നും നിധി വ്യക്തമാക്കി.

വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങിലൂടെയായിരുന്നു കേസിന്‍റെ വിസ്‌താരം. ഇരുപക്ഷത്തെയും അവരവരുടെ ഇടങ്ങളില്‍ നിന്ന് തന്നെ ഇതില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവദിച്ചു. മൂന്ന് മുതല്‍ അഞ്ച് മാസത്തിനകം കേസില്‍ തീര്‍പ്പായെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Also Read: ജിഎസ്‌ടി ഇളവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ ഇതുവരെ കിട്ടിയത് 3000 പരാതികളെന്ന് സെക്രട്ടറി

സാങ്കേതികത എല്ലാവര്‍ക്കും പ്രാപ്യമായിരിക്കുന്നു. ചെലവു താങ്ങാനാകുന്നതാണ്. വേഗത്തിലും പരാതികള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാനായിരിക്കുന്നു. നിലവില്‍ 56 പ്രവാസികള്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലിരുന്ന് ഇത്തരത്തില്‍ രാജ്യത്തെ നിയമവ്യവഹാരങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിച്ചേക്കില്ലെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേവലം പരാതി പരിഹാരത്തിനപ്പുറം ചില സേവനങ്ങള്‍ ഇ ജാഗ്രതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ച് നല്‍കുക മാത്രമല്ല നഷ്‌ടപരിഹാരവും നല്‍കുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്‌തവര്‍ക്ക് ശിക്ഷയും നല്‍കുന്നു. ഈ കേസുകള്‍ കൃത്യമായ നിയമനടപടികള്‍ക്കായി വ്യവഹാര വിഭാഗത്തിന് കൈമാറുന്നു.

വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സി് വഴിയാണ് കേസുകളുടെ വാദം. സാങ്കേതികത ഉപയോഗിച്ച് പരാതികളുടെ പ്രമേയത്തെ നടപടികളിലക്ക് കടക്കും മുമ്പേ ശക്തമാക്കുന്നു. സമയ ലാഭത്തിനായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നും നിധി വ്യക്തമാക്കി.

ഉപഭോക്തൃ കാര്യ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്‍റെ ശൃംഖലയിലുള്ള ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ഡിജിറ്റല്‍ ഉദ്യമമാണ് ഇ ജാഗ്രതി. ജില്ലാ-സംസ്ഥാന, ദേശീയതലത്തില്‍ ഇതിന്‍റെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഓണ്‍ലൈനായി പരാതി നല്‍കം. കേസിന്‍റെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാം. അവരുടെ അവകാശങ്ങളെയും തര്‍ക്ക പരിഹാര നടപടികളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാം.

നിരവധി നിലവിലുള്ള പോര്‍ട്ടലുകളെ കൂട്ടിയിണക്കിയാണ് സംവിധാനം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. പരാതി നല്‍കല്‍, ഓണ്‍ ലൈനായി ഫീസടയ്ക്കല്‍, കേസ് നിരീക്ഷണം, മുന്‍കേസുകളെക്കുറിച്ച് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് തിരച്ചില്‍, എന്നിവ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാരത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. നവയുഗ സാങ്കേതികകള്‍ കൂടുതലായി ഉപഭോഗ സേവനത്തിനും ഭരണത്തിനും കരുത്ത് പകരാന്‍ മന്ത്രാലയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട്

For All Latest Updates

TAGGED:

CONSUMER JUSTICECONSUMER COMPLAINTSFICCINIDHI KHAREE JAGRITI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.