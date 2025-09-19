'ബിഎസ്എൻഎല് സിം കാർഡുകള് ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ
24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് സിം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിപ്പിലുള്ളത്. ചിലർക്ക് ഇതിനകം തന്നെ നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : September 19, 2025 at 10:29 AM IST
ബിഎസ്എൻഎല് ഉപഭോക്താവാണോ നിങ്ങള്? എങ്കില് നിങ്ങളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഉപയോക്താവിന്റെ കെവൈസി ട്രായ് അഥവാ ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് സിം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്നും അറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
പലർക്കും ഇങ്ങനൊരു നോട്ടിസ് ഇതിനകം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് വിവരം. 'പ്രിയ ഉപഭോക്താവേ, നിങ്ങളുടെ സിം കെവൈസി ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സിം കാർഡ് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഉടൻ കെവൈസി വെരിഫിക്കേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ വിളിക്കുക.' -എന്നാണ് നോട്ടിസിലുള്ളത്.
വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയം, ഭാരത സർക്കാർ എന്നും നോട്ടിസില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സീല് അടക്കം പതിച്ചാണ് നോട്ടിസ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സിം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആകുമെന്ന് ഭയപ്പെടാനോ കെവൈസി വെരിഫിക്കേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ വിളിക്കാനോ വരട്ടെ. ഇതൊരു വ്യാജ നോട്ടിസ് ആണെന്നാണ് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോയുടെ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിഎസ്എൻഎല് ഇത്തരമൊരു നോട്ടിസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് എക്സില് പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റില് ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Have you also received a notice purportedly from BSNL, claiming that the customer's KYC has been suspended by @TRAI and the sim card will be blocked within 24 hrs❓#PIBFactCheck— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 18, 2025
❌ Beware! This Notice is #Fake.
✅ @BSNLCorporate never sends any such notices. pic.twitter.com/0m1qVhhEkX
'ഉപഭോക്താവിന്റെ കെവൈസി ട്രായ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സിം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു അറിയിപ്പ് ബിഎസ്എൻഎല്ലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതൊരു വ്യാജ അറിയിപ്പാണ്. ബിഎസ്എൻഎല് കോർപറേറ്റ് ഇത്തരത്തില് യാതൊരു അറിയിപ്പും പങ്കുവച്ചിട്ടില്ല' - പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം എക്സില് കുറിച്ചു.
മുദ്ര ലോണിന്റെ പേരില് വ്യാജ അറിയിപ്പ്
നേരത്തെ ലീഗല് ഇൻഷുറൻസ് ചാർജ് ആയി 36,500 രൂപ അടച്ചാല് പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്ര യോജന പ്രകാരം 3,00,000 രൂപ വായ്പ ലഭിക്കും എന്ന് മുദ്ര ഫിനാൻസിന്റെ പേരില് വ്യാജ അറിയിപ്പ് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മൂന്ന് വർഷമാണ് വായ്പാ കാലയളവ് എന്നും 8592 രൂപ മാസ അടവ് തുകയായി വരുമെന്നും രണ്ട് ശതമാനമാണ് പലിശ നിരക്ക് എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു വ്യാജ അറിയിപ്പ്.
ഓണ്ലൈൻ ബാങ്കിങ്, യുപിഐ എന്നിവയിലൂടെ ലീഗല് ഇൻഷുറൻസ് തുക അടക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയിപ്പില് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല് മുദ്ര ഫിനാൻസിന്റേത് എന്ന പേരില് പ്രചരിച്ച ഈ നോട്ടിസ് വ്യാജമാണെന്നാണ് പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ ഫാക്ട് ചെക്ക് വിഭാഗം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
