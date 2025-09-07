ETV Bharat / bharat

കോടി കണക്കിന് രൂപയുടെ നാശനഷ്‌ടം, 300 കടന്ന് മരണനിരക്ക്; ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്നും കരകയറാനാകാതെ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും കരകയറാൻ പാടുപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

Himachal Monsoon Disaster (ETV Bharat)
നത്ത മഴ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, വെള്ളപ്പൊക്കം, മേഘസ്‌ഫോടനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ വർഷം വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സാരമായി തന്നെ ബാധിച്ചു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തം ഏറെ അലട്ടിയത്. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആഘാതത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും കരകയറാൻ പാടുപെടുകയാണ്. പ്രകൃതി ദുരന്തത്താല്‍ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും ഇതുവരെയുണ്ടായ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ കണക്കുകള്‍ നോക്കാം.

ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

റവന്യൂ വകുപ്പ് പുറത്ത് വിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ 2025 ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 6 വരെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ, സർക്കാർ സ്വത്തുകൾക്ക് 4079.06 കോടി രൂപയുടെ നഷ്‌ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാംഗ്ര ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്‌ടം സംഭവിച്ചത്. ജില്ലയിൽ മാത്രം 1318.93 കോടിയുടെ നഷ്‌ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മറ്റ് ജില്ലകളിലെ നാശനഷ്‌ടങ്ങളുടെ കണക്ക്

  • മാർക്കറ്റ് - 1263.64 കോടി
  • ചമ്പ - 1097.82 കോടി
  • കുളു - 895.57 കോടി
  • ഉന - 889.14 കോടി
  • ഹാമിർപൂർ - 736.38 കോടി
  • ഷിംല - 599.15 കോടി
  • ബിലാസ്‌പൂർ - 580.77 കോടി
  • സോളൻ - 550.03 കോടി
  • സിർമൂർ - 195.65 കോടി
  • കിന്നൗർ - 136.15 കോടി
  • ലഹൗൾ സ്‌പിതി - 37.91 കോടി

മരണനിരക്ക് 366

2025 ജൂൺ 21 മുതൽ സെപ്‌റ്റംബർ 6 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 366 പേർക്കാണ് ജീവൻ നഷ്‌ടമായത്. 426 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, 41 പേരെ കാണാതായി. ഇതിനുപുറമെ 1159 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. കൂടാതെ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 3 ദേശീയ പാതകൾ ഉൾപ്പെടെ 869 റോഡുകൾ അടച്ചു.

പഞ്ചാബ്

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും കനത്ത മഴയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്‌ടമുണ്ടായ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് പഞ്ചാബ്. 23 ജില്ലകളിലായി 1900 ലധികം ഗ്രാമങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലായി. 1.75 ലക്ഷത്തിലധികം ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി വെള്ളത്തിനടിയിലായി. നെൽകൃഷി നശിച്ചു. കൂടാതെ ബിയാസ്, സത്‌ലജ്, രവി, ഘഗ്ഗർ തുടങ്ങിയ നദികൾ അപകടരേഖയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഒഴുകുന്നത്.

ഇതുവരെ പഞ്ചാബിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ 40 ലധികം പേരാണ് മരിച്ചത്. കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവചനമനുസരിച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പഞ്ചാബിലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നേരിയതോ ശക്തമോ ആയ മഴക്ക് സാധ്യയുണ്ട്. അതേസമയം സെപ്‌റ്റംബർ 9ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പഞ്ചാബ് സന്ദർശിക്കും.

ജമ്മു കശ്‌മീർ

കശ്‌മീരിൽ ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന സൈനികർ (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മേഘവിസ്ഫോടനം മൂലമുണ്ടായ തുടർച്ചയായ പ്രളയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ജമ്മു കശ്‌മീർ. ജനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ഭരണകൂടം രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സൈന്യം, എസ്‌പിആർഎഫ്, എൻഡിആർഎഫ്, ജമ്മു കശ്‌മീർ പോലീസ് എന്നിവർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. പുൽവാമ ജില്ലയിലെ പാൻപൂർ, തങ്ഹാർ, കോയിൽ, കകപോറ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ സൈനികർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.

