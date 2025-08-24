ETV Bharat / bharat

ഭാര്യയെ ചുട്ടുകൊന്നുവെന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്നയാള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ചു; വെടിവച്ച് വീഴ്‌ത്തി പൊലീസ് - NOIDA DOWRY MURDER CASE

സ്ത്രീധനത്തിൻ്റെ പേരിൽ യുവതി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് സേറ്റഷന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തി യുവതിയുടെ കുടുംബം.

NOIDA DOWRY MURDER CASE WIFE SET ON FIRE WOMAN BURN DEATH DOWRY CASES IN DELHI
Police carry the accused husband Vipin (centre) after he was shot in leg while attempting to escape custody (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 24, 2025 at 7:18 PM IST

2 Min Read

നോയിഡ: സ്‌ത്രീധനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ഭാര്യയെ ചുട്ടുകൊന്നുവെന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്ന പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വെടിവച്ചു വീഴ്‌ത്തി പൊലീസ്. വിപിൻ ഭാട്ടിയ എന്നയാളെയാണ് പൊലീസില്‍ കാലില്‍ വെടിവച്ച് വീഴ്‌ത്തിയത്. ഇയാള്‍ നിലവില്‍ ആശുപത്രിയിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് യുവാവ്.

സ്ത്രീധനത്തിന്‍റെ പേരിൽ ഭർത്താവും ഭർതൃവീട്ടുകാരും ചേർന്ന് മർദിച്ച് തീകൊളുത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 29-കാരിയായ നിക്കി എന്ന യുവതിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു വിപിൻ ഭാട്ടിയയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്. തീപൊള്ളലേറ്റ നിക്കിയെ അയൽക്കാർ ചേര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

NOIDA DOWRY MURDER CASE WIFE SET ON FIRE WOMAN BURN DEATH DOWRY CASES IN DELHI
Deceased woman Nikki and her husband Vipin (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ താന്‍ ആരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വിപിൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് ഒരു പശ്ചാത്താപവുമില്ല. ഞാൻ അവളെ കൊന്നിട്ടില്ല. അവൾ സ്വയം മരിച്ചു. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പലപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അത് വളരെ സാധാരണമാണ്..." - വിപിന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം നിക്കിയുടെ കുടുംബം പൊലീസ് സേറ്റഷന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തി. 2016 ഡിസംബറിൽ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുമുതൽ സ്ത്രീധന പീഡനം തുടരുകയാണെന്ന് ഇരയുടെ പിതാവ് ഭിഖാരി സിങ്‌ ആരോപിച്ചു. വിവാഹ സമയത്ത് ഒരു സ്കോർപിയോ കാറും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളും നൽകി. പിന്നീട് ഭർതൃവീട്ടുകാർ 35 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് നിരസിച്ചതോടുകൂടി മകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഭിഖാരി സിങ്‌ പിറഞ്ഞു.

"അവളുടെ അമ്മായിയമ്മ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു, ഭർത്താവ് അവളെ തീകൊളുത്തി. അവർ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ എന്‍റെ മകളെ പൂർണ്ണ ആചാരങ്ങളോടെയാണ് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിത്. എന്നിട്ടും അവർ അവളെ പീഡിപ്പിച്ചു. അവൻ ഒരു കാർ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ അവന് ഒരു കാർ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു. അയാള്‍ മനുഷ്യനല്ല, ഒരു കശാപ്പുകാരനാണ്" - ഭിഖാരി സിങ്‌ പിറഞ്ഞു.

ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ കാരണം ഒരിക്കൽ മകളെ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഇനി ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുപറഞ്ഞതോടെ ഭർതൃവീട്ടിലേയ്ക്ക്‌ തിരിച്ചയയ്‌ക്കുക ആയിരുന്നെന്നും യുവതിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്നും ഭിഖാറി സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

NOIDA DOWRY MURDER CASE WIFE SET ON FIRE WOMAN BURN DEATH DOWRY CASES IN DELHI
Relatives mourn the death of Nikki (ETV Bharat)

യോഗി സർക്കാർ, ചെറിയ കൊള്ളക്കാരെ പോലും വെടിവച്ചുകൊല്ലുന്നു. ഇവിടെ, എൻ്റെ മകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇയാളെ എന്‍കൊണ്ടര്‍ ചെയ്യണം. പൊലീസിന് കള്ളന്മാരുടെ കാലിൽ വെടിവയ്ക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൊലയാളികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? അവരുടെ വീട് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചുനിരത്തണം"- ഭിഖാരി സിങ് പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി.

Also Read: ഗർഭിണി ആയിരിക്കെ വയറ്റിൽ ചവിട്ടി,കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു; പള്ളിയിലെ ഉസ്‌താദിനെതിരെ മുത്തലാഖ് ആരോപണവുമായി ഭാര്യ

നോയിഡ: സ്‌ത്രീധനത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ഭാര്യയെ ചുട്ടുകൊന്നുവെന്ന് ആരോപണം നേരിടുന്ന പ്രതി കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വെടിവച്ചു വീഴ്‌ത്തി പൊലീസ്. വിപിൻ ഭാട്ടിയ എന്നയാളെയാണ് പൊലീസില്‍ കാലില്‍ വെടിവച്ച് വീഴ്‌ത്തിയത്. ഇയാള്‍ നിലവില്‍ ആശുപത്രിയിൽ പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് യുവാവ്.

സ്ത്രീധനത്തിന്‍റെ പേരിൽ ഭർത്താവും ഭർതൃവീട്ടുകാരും ചേർന്ന് മർദിച്ച് തീകൊളുത്തിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 29-കാരിയായ നിക്കി എന്ന യുവതിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു വിപിൻ ഭാട്ടിയയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തത്. തീപൊള്ളലേറ്റ നിക്കിയെ അയൽക്കാർ ചേര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

NOIDA DOWRY MURDER CASE WIFE SET ON FIRE WOMAN BURN DEATH DOWRY CASES IN DELHI
Deceased woman Nikki and her husband Vipin (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ താന്‍ ആരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വിപിൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. "എനിക്ക് ഒരു പശ്ചാത്താപവുമില്ല. ഞാൻ അവളെ കൊന്നിട്ടില്ല. അവൾ സ്വയം മരിച്ചു. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ പലപ്പോഴും വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ട്, അത് വളരെ സാധാരണമാണ്..." - വിപിന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം നിക്കിയുടെ കുടുംബം പൊലീസ് സേറ്റഷന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം നടത്തി. 2016 ഡിസംബറിൽ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതുമുതൽ സ്ത്രീധന പീഡനം തുടരുകയാണെന്ന് ഇരയുടെ പിതാവ് ഭിഖാരി സിങ്‌ ആരോപിച്ചു. വിവാഹ സമയത്ത് ഒരു സ്കോർപിയോ കാറും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്‌തുക്കളും നൽകി. പിന്നീട് ഭർതൃവീട്ടുകാർ 35 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അത് നിരസിച്ചതോടുകൂടി മകളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു ഭിഖാരി സിങ്‌ പിറഞ്ഞു.

"അവളുടെ അമ്മായിയമ്മ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു, ഭർത്താവ് അവളെ തീകൊളുത്തി. അവർ സ്ത്രീധനം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഞാൻ എന്‍റെ മകളെ പൂർണ്ണ ആചാരങ്ങളോടെയാണ് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചിത്. എന്നിട്ടും അവർ അവളെ പീഡിപ്പിച്ചു. അവൻ ഒരു കാർ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ അവന് ഒരു കാർ കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു. അയാള്‍ മനുഷ്യനല്ല, ഒരു കശാപ്പുകാരനാണ്" - ഭിഖാരി സിങ്‌ പിറഞ്ഞു.

ഗാർഹിക പീഡനങ്ങൾ കാരണം ഒരിക്കൽ മകളെ വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നും എന്നാൽ ഇനി ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുപറഞ്ഞതോടെ ഭർതൃവീട്ടിലേയ്ക്ക്‌ തിരിച്ചയയ്‌ക്കുക ആയിരുന്നെന്നും യുവതിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ യോഗി സര്‍ക്കാര്‍ ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്നും ഭിഖാറി സിങ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

NOIDA DOWRY MURDER CASE WIFE SET ON FIRE WOMAN BURN DEATH DOWRY CASES IN DELHI
Relatives mourn the death of Nikki (ETV Bharat)

യോഗി സർക്കാർ, ചെറിയ കൊള്ളക്കാരെ പോലും വെടിവച്ചുകൊല്ലുന്നു. ഇവിടെ, എൻ്റെ മകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇയാളെ എന്‍കൊണ്ടര്‍ ചെയ്യണം. പൊലീസിന് കള്ളന്മാരുടെ കാലിൽ വെടിവയ്ക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൊലയാളികൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല? അവരുടെ വീട് ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചുനിരത്തണം"- ഭിഖാരി സിങ് പറഞ്ഞു നിര്‍ത്തി.

Also Read: ഗർഭിണി ആയിരിക്കെ വയറ്റിൽ ചവിട്ടി,കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു; പള്ളിയിലെ ഉസ്‌താദിനെതിരെ മുത്തലാഖ് ആരോപണവുമായി ഭാര്യ

For All Latest Updates

TAGGED:

WIFE SET ON FIREWOMAN BURN DEATHDOWRY CASES IN DELHILATEST NEWS IN MALAYALAMNOIDA DOWRY MURDER CASE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.