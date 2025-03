ETV Bharat / bharat

വെള്ളമില്ലെങ്കില്‍ പെണ്ണുമില്ല; ഈഗ്രാമത്തിലെ യുവാക്കളുടെ വിവാഹ സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കിണറുകള്‍ക്കൊപ്പം വറ്റി വരളുന്നു - NO BRIDES FOR TANDYA VILLAGE

No Water, No Brides: Marathwada Villagers Struggle As Marriage Proposals Too Dry Up Along With Wells ( ETV Bharat )