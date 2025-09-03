മലകളുടെയും കാടുകളുടെയും നടുവില് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഒരു പ്രദേശം. ആ പ്രദേശത്തുകൂടി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിവായി ഒരു കുതിര കുളമ്പടി കേള്ക്കും. ശബ്ദം കേള്ക്കുമ്പോള് പ്രദേശവാസികളൊക്കെ ഒന്ന് കാതോര്ക്കും. ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോേടെ കൈവീശി കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ബാലന് കുതിരപ്പുറത്തേറി എന്നും അവര്ക്ക് മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകും. ആരാണ് ആ പോകുന്നതെന്ന് അവര്ക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. ആ കൗതുകമായ കാഴ്ച കാണുമ്പോല് തന്നെ നാട്ടുകാരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടരും. ദിവസവും കുതിരപ്പുറത്തേറി പോകുന്ന ആ ബാലനെ അവര് സ്നേഹത്തോടെ യുവരാജകുമാരന് എന്നു വിളിച്ചു.
പാറകളും കുന്നുമൊക്കെയായ കാടുനിറഞ്ഞ പ്രദേശം. ബസോ ഓട്ടോ സ്കൂള് വാനോ ഒന്നുമില്ല. എന്തിന് പറയുന്നു നല്ല റോഡുകള് പോലും ഇല്ല. അതിലൂടെയാണ് ഒരു പയ്യന് എന്നും കുതിര പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അവന്റെ കയ്യില് എന്നും ഒരു ബാഗുണ്ടാകും. സൂക്ഷിനോക്കിയാല് അറിയാം തിരക്കിട്ട് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതെന്ന്.
അസം - മേഘാലയ അതിര്ത്തിയിലെ മിര്സ എന്ന ഗ്രാമത്തില് നിന്നാണ് ഈ പതിവു കാഴ്ച. യുവരാജ് റാഭ എന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരനാണ് ദിവസേന കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. വീട്ടില് നിന്ന് നാലു കിലോമീറ്റര് അകലെയുള്ള സൗത്ത് പന്തല് ട്രൈബല് മിഡില് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലേക്കാണ് പതിവായി ഈ കൊച്ചു പയ്യന് കുതിര പുറത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ദുര്ഘടമായ വഴിയിലൂടെ സ്കൂളില് എത്തുകയെന്നത് വളരെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്. അതിനാലാണ് യുവരാജ് എന്നും കുതിരപ്പുറത്ത് പോകുന്നത്.
കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര
കാംരൂപ് മലയിലെ ബര്ബകരയിലാണ് യുവരാജിന്റെ വീട്. ഇവിടെ ബസുകളോ മറ്റ് വാഹനങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ശരിയായ റോഡുപോലുമില്ല. ഈ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിലെത്താനുള്ള യാത്ര വളരെ ദുര്ഘടമായിരുന്നു. പക്ഷേ യുവരാജ് ഒരിക്കല് പോലും ക്ലാസ് മുടക്കിയിട്ടില്ല. മകന് സ്കൂളിലെത്താന് അച്ഛന് തന്നെയാണ് ഒരു കുതിരെ തരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അന്നുമുതല് യുവരാജ് സ്കൂളില് എത്തുന്നത് കുതിരപ്പുറത്താണ്. യുവരാജിന്റെ ആ വരവ് കാണാന് സഹപാഠികള്ക്കും അധ്യാപകര്ക്കുമൊക്കെ ഏറെ കൗതുകമാണ്.
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയാല് ഉടന് യുവരാജ് കുതിരയ്ക്ക് ഭക്ഷണം നല്കും. പിന്നീട് അതിന് വിശ്രമിക്കാനായി കൊണ്ടുപോകും. അതുകഴിഞ്ഞു മാത്രമേ യുവരാജ് പഠിക്കാനായി പോകുകയുള്ളു.
അധ്യാപകന്റെ ആശങ്ക
ഗതാഗത സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല് പല കുട്ടികളും ആ സ്കൂളില് നിന്ന് വിട്ടുപോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല് യുവരാജിനായി പിതാവ് തന്നെയാണ് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യമൊക്കെ യുവരാജ് വരുന്നത് കണ്ട് അധ്യാപകര് തന്നെ ഭയമായിരുന്നു. പിന്നീട് അവന് കുതിരയെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോള് ആശങ്ക മാറികിട്ടി. യുവരാജിന്റെ പിതാവ് ഇത്തരം പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയതിന് നന്ദിയുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകര് പറഞ്ഞു.
നിലവില് സ്കൂള് അധികൃതര് സര്ക്കാരിനോട് ഗതാഗത സൗകര്യത്തിനും പുതിയ സ്കൂളിനുമായും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുവരാജിനെ പോലെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് അധ്യപകര് പറയുന്നത്.
കുതിച്ചു പായുന്ന സ്വപ്നം
ദിവസവും മുടങ്ങാതെ കുതിരപ്പുറത്തേറി സ്കൂളില് എത്തുന്നതിന് പിന്നില് യുവരാജിന് ഒരു സ്വപനമുണ്ട്. പഠിച്ച് വളര്ന്ന് ഒരു പൊലീസ് ആകണമെന്നാണ് ആ കൊച്ചുപയ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോഹം. “ഞാൻ നന്നായി പഠിച്ച് പോലീസാകണം. എനിക്ക് പോലീസിനെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ്,” യുവരാജ് പറഞ്ഞു. ഒരിക്കലും അസാധ്യം ഒന്നുമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ബാലന്റെ ഉറച്ച മനസ്സോടെ അവൻ പറയുന്നു.
ഒരു യുവരാജകുമാരന് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവന് എന്നും കുതിരപ്പുറത്തേറി യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. കുന്നും മലയും കാടുമൊക്കെ താണ്ടി അവന്റെ സ്വപനത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര.
