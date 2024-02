പാകൂര്‍(ജാര്‍ഖണ്ഡ്): പാര്‍ട്ടിയില്‍ കലാപമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തള്ളി ജാര്‍ഖണ്ഡിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം അഹമ്മദ് മിര്‍. കുറച്ച് പേര്‍ മാത്രം ആവര്‍ത്തിച്ച് മന്ത്രിമാരാകുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ കലാപമുണ്ടാകുമെന്ന എംഎല്‍എ ഇര്‍ഫാന്‍ അന്‍സാരിയുടെ(Irfan Ansari) പരാമര്‍ശങ്ങളെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇത്തരമൊരു അഭ്യൂഹം ശക്തമായത്(Ghulam Ahamad Mir). ജാര്‍ഖണ്ഡിലെ രാഷ്‌ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് അര്‍ഫാന്‍ അന്‍സാരിയുടെ ഈ പരാമര്‍ശമുണ്ടായതെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ചിലര്‍ മാത്രം മന്ത്രിമാരായി ആവര്‍ത്തിച്ച് വരുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സ്വഭാവികമാണെന്നും നേതാക്കള്‍ ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു അന്‍സാരിയുടെ പ്രസ്‌താവന(Jharkhand in-charge shunts down all speculations of revolt within the party). ഓരോ എംഎല്‍എമാര്‍ക്കും ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അന്‍സാരി രണ്ടാം തവണയാണ് എംഎല്‍എ ആകുന്നത്.

സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുമ്പ് നിയമസഭ സമാജികരുടെ യോഗം നടന്നിരുന്നു. ഇതൊരു ഏകകണ്‌ഠമായ തീരുമാനമാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്നും ഗുലാം അഹമ്മദ് മിര്‍ പറഞ്ഞു. ജാര്‍ഖണ്ഡ് ജനതയ്ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാര്‍ട്ടി എംഎല്‍എമാരെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്‌നമുണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. എന്നാലിത് തിങ്കളാഴ്‌ചയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്‍ മേല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ദിവസം ഇവര്‍ എല്ലാവരും സഭയിലെത്തി നടപടികളില്‍ പങ്കെടുക്കും. അതിന് ശേഷം അവര്‍ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാജേഷ് താക്കൂറും പങ്കുവച്ചത്. കാവല്‍ക്കാരന്‍ തന്നെ കള്ളനാകുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ ഭയക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇത്തരമൊരു വിജയം വലിയ പോരാട്ടത്തിന് ശേഷം നേടിയതാണ്. സമാജികരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നില്‍ക്കണം. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടണം. ഇതിലെന്താണ് പ്രശ്നമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. ഇതെല്ലാം തങ്ങള്‍ തന്ത്രപരമായി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്. തന്ത്രങ്ങള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് ഗുണമായിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലും അവ പ്രയോജനപ്പെടും. ബിഹാറില്‍ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം എംഎല്‍എമാരെ തന്നെ ചതിച്ചത് നാം കണ്ടതാണ്. അത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കരുതലുകള്‍ തങ്ങള്‍ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടത് തിങ്കളാഴ്‌ച: തിങ്കളും ചൊവ്വയും (ഫെബ്രുവരി 5,6) ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ നിയമസഭ സമ്മേളിക്കും. ചമ്പായ് സോറന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യ സര്‍ക്കാരിന് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് സഭയില്‍ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതിയാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ യാത്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും ജനങ്ങള്‍ അവരുടെ ഗൂഢാലോചനയെ ചെറുത്തെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞു. അതിന് സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹം നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

81 അംഗ ജാര്‍ഖണ്ഡ് നിയമസഭയില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുക്തി മോര്‍ച്ച(ജെഎംഎം)ന് 29 സീറ്റുകളും സഖ്യകക്ഷിയായ കോണ്‍ഗ്രസിന് പതിനേഴ് സീറ്റുമാണുള്ളത്. ആര്‍ജെഡിക്കും സിപിഐ(എംഎല്‍)നും ഓരോ സീറ്റുണ്ട്. 43 എംഎല്‍എമാരുടെ പിന്തുണയുണ്ടെങ്കില്‍ ചമ്പയ് സര്‍ക്കാരിന് അവിശ്വാസ പ്രമേയം മറികടക്കാനാകും.

