ETV Bharat / bharat

അമര്‍നാഥ് തീര്‍ഥ യാത്ര; മേഖലയില്‍ കനത്ത സുരക്ഷ, ഇത്തവണ ഹെലികോപ്‌റ്റര്‍ സര്‍വീസ് ഉണ്ടാകില്ല - AMARNATH YATRA HELICOPTER SERVICE

A view of Baba Barfani on the day of 'Pratham Puja,' marking the ceremonial beginning of the annual Amarnath Yatra, in Anantnag ( File image )