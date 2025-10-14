'ഭീകരതയുടെയും മതഭ്രാന്തിൻ്റെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും ഉറവിടം'; യുഎന്നില് പാകിസ്ഥാനെ കടന്നാക്രമിച്ച് എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ
"ഭീകരതയെ ഭരണകൂട നയത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ലോകമെമ്പാടും കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വിരോധാഭാസം" - എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ.
Published : October 14, 2025 at 3:14 PM IST
യുഎന്: യുഎന്നില് പാകിസ്ഥാനെ ഭീകരതയുടെയും അക്രമത്തിൻ്റെയും മതഭ്രാന്തിൻ്റെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഉറവിടമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ. കോളനിവൽക്കരണം തടയൽ സംബന്ധിച്ച ജനറൽ അസംബ്ലി കമ്മിറ്റിയിൽ എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിയാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചത്. പാകിസ്ഥാന് നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കശ്മീരിലെ ഗുരുതരവും തുടർച്ചയായതുമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ വരെ പാകിസ്ഥാൻ പരിശീലനം നൽകി സ്പോൺസർ ചെയ്ത തീവ്രവാദികൾ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പഹൽഗാമിൽ 26 നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 1948 ഏപ്രിലിൽ അംഗീകരിച്ച സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ പ്രമേയം 47-ന് വിരുദ്ധമായി പാകിസ്ഥാൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കശ്മീര് പ്രദേശത്ത് അവര് നടത്തുന്ന ക്രൂരമായ അടിച്ചമർത്തലിനെ അദ്ദേഹം തുറന്നുകാട്ടി.
"പാകിസ്ഥാൻ നിയമവിരുദ്ധമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പാകിസ്ഥാൻ്റെ സൈനിക അധിനിവേശം, അടിച്ചമർത്തൽ, ക്രൂരത, വിഭവങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധ ചൂഷണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ ജനങ്ങൾ തുറന്ന കലാപത്തിലാണ്." എന്കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രം, അധിനിവേശ പാകിസ്ഥാൻ സേനയും അവരുടെ കിങ്കരന്മാരും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയ ഒട്ടേറെ നിരപരാധികളായ സാധാരണക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തി. ചൂഷണത്തിനും ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കുമെതിരായ പ്രതിഷേധം അടിച്ചമർത്താൻ പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം 12-ലധികം പേരെയാണ് കൊന്ന് തള്ളിയത്" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാകിസ്ഥാൻ്റേത് വിരോധാഭാസം
ഫോര്ത്ത് കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പാനലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായോ അജണ്ടയിലെ വിഷയങ്ങളുമായോ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയെയും കശ്മീരിനെയും കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങള്ക്കും പ്രേമചന്ദ്രൻ മറുപടി നൽകി.
"ലോകമെമ്പാടും ഭീകരതയെ ഭരണകൂട നയത്തിൻ്റെ ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കുപ്രസിദ്ധമായ ഒരു രാജ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് വിരോധാഭാസമാണ്"- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറി, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനകീയ നേതാക്കളെ തടവിലാക്കൽ, മതതീവ്രവാദം, ഭരണകൂടം സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ഭീകരത എന്നിവയുടെ സ്ഥിരം റെക്കോർഡുള്ള പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം ഭാവിയിൽ ഈ വേദിയിൽ ധർമ്മപ്രസംഗം നടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കണം" എന്കെ പ്രേമചന്ദ്രന് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ജമ്മു കശ്മീർ എക്കാലത്തും ഇന്ത്യയുടെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു.
