റോഡോ വാഹങ്ങളോയില്ല; കൊടും കാടിനുള്ളിലൊരു വിദ്യാലയം; 28 വര്‍ഷമായി പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് നിങ്കപ്പ - TEACHER IN BELAGAVI FOREST

കർണാടകയിലെ ഒരു വിദൂര ഗ്രാമം കൂടിയാണ് അമാഗം ഗ്രാമം.

Ningappa Balekundrigi With Students (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2025 at 3:47 PM IST

4 Min Read

ബെലഗാവി (കർണാടക): നഗരത്തിൽ ജോലി കിട്ടാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഏറെപേരും. എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസിലാക്കി ആദിവാസി കുട്ടികള്‍ക്ക് 28 വർഷമായി പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുകയാണ് കർണാടകയിലെ ഈ അധ്യാപകൻ. ഇന്നത്തെ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ ഇടിവി ഭാരത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വിശിഷ്‌ട വ്യക്തിയെയാണ്.

ബെലഗാവിയിലെ സ്‌കൂളില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍. (ETV Bharat)

ബെലഗാവിയിലെ ഈ ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിന് അധ്യാപകനായ നിങ്കപ്പ ബാലെകുന്ദ്രിഗി ദൈവ തുല്യനാണ്. കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി നിബിഡ വനത്തിനുള്ളിലെ ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അദ്ദേഹം മുടങ്ങാതെ എത്തും. ആദിവാസി ഊരിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസവും.

Ningappa Balekundrigi With Students (ETV Bharat)

ആഴ്‌ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് പോയി തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നത്. ഖാനപൂർ താലൂക്കിലെ ഭീമഗഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അമാഗം ഗ്രാമത്തിലെ ഗവൺമെൻ്റ് മറാത്തി മീഡിയം ഹയർ പ്രൈമറി സ്‌കൂളിൻ്റെ പ്രധാനാധ്യാപകനാണ് അദ്ദേഹം. മൊബൈൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഇല്ലാത്ത, ബസ് സര്‍വീസില്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമം. സർക്കാർ ജോലിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊരു സേവനമാണ്.

അതിനാലാകാം ട്രാൻസ്‌ഫർ വാങ്ങി നഗരങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും നിലനിൽക്കെ തന്നെ 28 വർഷമായി ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളുന്നത്. കർണാടകയിലെ ഒരു വിദൂര ഗ്രാമം കൂടിയാണ് അമാഗം ഗ്രാമം.

Ningappa Balekundrigi With Teachers. (ETV Bharat)

'ഈ മണ്ണും നിഷ്‌കളങ്കമായ മനഷ്യരെയും വിട്ട് എവിടേക്ക് പോകാൻ'

നിങ്കപ്പ അധ്യാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ മണ്ണും നിഷ്‌കളങ്കമായ മനസും വിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ എവിടേക്കും പോയില്ല. ഇനി അഞ്ച് വർഷം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സർവീസ് ബാക്കിയുള്ളത്.

ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 55 വയസായി. അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ഈ ഗ്രാമവാസികള്‍ കാല് തൊട്ട് വന്ദിക്കും. പാഠം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്ന തങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മികച്ച ഭാവി സ്വപ്‌നം കാണുന്ന ഗുരു. അതിനാൽ തന്നെ ഇവർക്ക് അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ പോലെയാണ്.

Ningappa Balekundrigi. (ETV Bharat)

ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നം വന്നാൽ നാട്ടുകാർ നിങ്കപ്പയുടെ പക്കലെത്തും പരിഹാരം തേടി. സർക്കാരിനും ഗ്രാമവാസികൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു കണ്ണിയായാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങളൊക്കെയും അദ്ദേഹം പരിഹരിക്കും.

കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തിക്കാൻ ഈ മനുഷ്യൻ വളരെയധികം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. സക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടിടത്തൊക്കെ നിങ്കപ്പ ഇടപെടും. അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടം കുടുംബത്തെപ്പോലെയാണ്.

Ningappa Balekundrigi Teaching Students. (ETV Bharat)

ആദ്യമായി ഇവിടെയെത്തിയ ദിവസം ഓർത്തെടുക്കുന്നു

"1997 ജനുവരി ആറിന് എന്നെ ഇവിടെ അധ്യാപകനായി നിയമിച്ചു. ഈ ഗ്രാമം എവിടെയാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ ഈ പ്രദേശത്തെ പിഡബ്ല്യുഡി കോൺട്രാക്‌ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ചിക്കലെയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്റർ നടന്നു. വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു.''- ആദ്യമായി ഇവിടെയെത്തിയ ദിനം നിങ്കപ്പ ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

Ningappa Balekundrigi . (ETV Bharat)

"അന്ന് രണ്ട് മറാത്തി അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടം മറാത്തി ഗ്രാമമായിരുന്നു. എനിക്ക് മറാത്തി സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരോടും ഞാൻ കന്നഡയിൽ സംസാരിച്ചു, എന്നെത്തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി. കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റുകൾ നൽകി. പിന്നീട്, ഞാൻ അന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി, അടുത്ത തിങ്കളാഴ്‌ച ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടുന്ന് ഇന്നേക്ക് 28 വർഷമാകുന്നു''- നിങ്കപ്പ പറഞ്ഞു.

''ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും സ്‌നേഹമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ മറ്റൊരു അധ്യാപകന് ഇവിടം ശീലമായി വരാൻ സമയമെടുക്കും. നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുന്നവർ വേറെ സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യത. അമാഗാവിലെ ആളുകൾ വളരെ നല്ലവരും നിഷ്‌കളങ്കരുമാണ്. അതാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത്. അവർ ഇവിടെ എനിക്ക് സൗജന്യമായി ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റെവിടെയും സ്ഥലം മാറി പോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. സർക്കാർ എനിക്കും ട്രാൻസ്‌ഫർ തന്നിട്ടില്ല''- നിങ്കപ്പ ബാലെകുന്ദ്രിഗി പറയുന്നു.

കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, എന്നാലും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടത് കടമ

ഒരിക്കൽ നിങ്കപ്പയെ കാടിനുള്ളിൽ വച്ച് പാമ്പ് കടിച്ചു. അന്ന് ഗ്രാമവാസികളാണ് രക്ഷിച്ചത്. കടുവകൾ, പുള്ളിപ്പുലികൾ, കരടികൾ, കാട്ടുപന്നികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മൃഗങ്ങളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഞാൻ ഈ ഗ്രാമം വിട്ട് എങ്ങും പോയിട്ടില്ല.

ഇവിടത്തെ ആളുകളിൽ പലരും ഗോവയിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാറുണ്ട്. നല്ല ശമ്പളം കിട്ടുന്ന അടുത്തുള്ള പട്ടണം അവിടെയാണ്. പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയവരാണ് ദൂരെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പലരും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിൽക്കാറില്ല.

Ningappa Balekundrigi Teaching Students (ETV Bharat)

സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ജോലി തെരഞ്ഞെടുക്കാറാണ് പതിവ്. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ 90% ആളുകളും ജോലിക്കായി ഗോവയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ യുവാക്കൾക്ക് പുറത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ച് നൽകാൻ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് മടിയാണ്. അതിനാൽ, അവർ വിവാഹം കഴിച്ച് ഗോവയിൽ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ കുട്ടികൾ അവിടെ സ്‌കൂളിൽ പോകുന്നു. അതിനാൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്.

ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ക്ലാസുകളിൽ 14 കുട്ടികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. അങ്കണവാടിയിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട്. ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിയും 2ാം ക്ലാസിൽ ആറ് വിദ്യാർഥികളും 4ാം ക്ലാസിൽ നാല് വിദ്യാർഥികളും 5ാം ക്ലാസിൽ രണ്ട്, ഏഴാം ക്ലാസിൽ ഒരാള്‍ എന്നിങ്ങനെയുമാണ് എണ്ണം.

3,6 ക്ലാസുകളിൽ വിദ്യാർഥികളില്ല. ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമാണ്. ഈ കുട്ടികള്‍ക്ക് അക്ഷരങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പകർന്ന് നൽകുന്ന നിങ്കപ്പയെപ്പോലുള്ള അധ്യാപകരെ ഓർക്കാതെ ഈ അധ്യാപകദിനം പൂർത്തിയാകുന്നതെങ്ങനെ.

