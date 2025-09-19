'കൊച്ചുമക്കളെ വളര്ത്തണം, വലിയ നിലയില് എത്തിക്കണം'; 95ാം വയസിലും ചുമലില് ഉത്തവാദിത്വത്തിന്റെ ഭാരം പേറിയൊരമ്മ
മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് പ്രായത്തെ പോലും തോല്പ്പിച്ചാണ് ആ അമ്മ സാധനങ്ങള് വില്ക്കാനായി വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങുന്നത്.
സൂര്യകിരണങ്ങള് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും തലയില് ഭാരമേറിയ കുട്ടയും അതില് നിറയെ സാധനങ്ങളുമായി ആ വൃദ്ധ നടന്നു തുടങ്ങും. ക്ഷീണിച്ച് കുഴിഞ്ഞ കണ്ണുകളും മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ കവിളുകളുമായ 95 കാരി വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് ഏറെ ദൂരം നടക്കും. മക്കളോടൊപ്പവും കൊച്ചുമക്കളോടൊപ്പമൊക്കെ സമയം ചെലവഴിച്ച് വിശ്രമിക്കേണ്ട ഈ കാലത്ത് എന്തിനാണ് അവര് പകലന്തിയോളം ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുനില്ക്കുന്ന പലരും സംശയിച്ചു പോകും.
പെദ ബൊണ്ടപ്പള്ളിയുടെ കുടിലില് നിന്നും വരുന്ന 95 കാരിയായ ഗംഗമ്മയായിരുന്നു അത്. കൊച്ചുമക്കളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രായത്തിലും ഗംഗമ്മ ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത്. ബെളഗാം നഗരത്തിന്റെ തിരക്കേറിയ തെരുവുകളില് കൂടി ആ 95 കാരി ഇരുട്ടും വരെ നടക്കും. ഓരോ വീടിന് മുന്നിലും എത്തുമ്പോള് അവര് ഉച്ചത്തില് വിളിക്കും. സാധനങ്ങള് വിറ്റുതീരുമ്പോള് അവര് ഒന്ന് ആശ്വസിക്കും. അലങ്കാര വസ്തുക്കളാണ് കുട്ടയിലാക്കി ഗംഗമ്മ വീടുവീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി വില്ക്കുന്നത്. സാധനങ്ങള് വിറ്റുകഴിയുമ്പോള് ഗംഗമ്മയുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി വിടരും. കാരണം അവരുടെ തണലില് ഒരു കുടുംബം ജീവിക്കുന്നുണ്ട്.
മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ട അമ്മ
ഒരു വര്ഷം മുന്പാണ് ഗംഗമ്മയുടെ രോഗബാധിതനായ മകന് മരിച്ചത്. അതോടെ ഗംഗമ്മയുടെ ജീവിതത്തില് കറുത്ത നിഴല് വീണു. കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായി മാറുകയെന്നത് ഗംഗമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറി. അന്നുമുതലാണ് ഗംഗമ്മ കുട്ടയും അതില് നിറയെ സാധനങ്ങളുമായി തെരുവകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. മരുമക്കള്ക്കൊപ്പമാണ് അവര് താമസം. പക്ഷേ കൊച്ചുമക്കളുടെ പഠനമാണ് ഗംഗമ്മയ്ക്ക് മുഖ്യം. അത് തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. കൊച്ചുമക്കളായ ശങ്കറും മഹേഷും പെദ ബൊണ്ടപ്പള്ളിയിലെ ഹൈസ്കൂളില് പഠിക്കുകയാണ്. അവരുടെ സ്വപ്നം ഗംഗമ്മയുടെയും സ്വപ്നമായി മാറി. അവര് പഠിച്ച് വലിയ നിലയില് എത്തണമെന്നത് ഗംഗമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ആ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിനായാണ് അവര് ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നത്. “എന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ പഠിക്കണം, അത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് കരുത്ത്,” എന്ന് കണ്ണുനിറച്ച് ഗംഗമ്മ പറഞ്ഞു. പെന്ഷന് പണമായി സര്ക്കാരില് നിന്ന് നാലായിരം രൂപ ലഭിക്കും. അതുക്കെ കൂട്ടിവച്ചാണ് കൊച്ചുമക്കളുടെ പഠനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
തെരുവുകളുടെ കഥ
ദിവസവും ഈ സാധനങ്ങള് വില്ക്കാനായി പോകും. ആളുകളുടെ തിരക്കിനിടയില് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചാണ് നടപ്പ്. പക്ഷേ എന്തൊക്കെയുണ്ടായാലും ആ മുഖത്ത് ഒരു പുഞ്ചിരിയുണ്ടാകും. കൈയിൽ വടിയുമായി തലയിലെ ഭാരവും ഹൃദയത്തിലെ വേദനയും മറച്ച് അവര് ഓരോ വീടിന് മുന്നില് നിന്ന് വിളിക്കും.
മനക്കരുത്തിന്റെ കഥ
ഗംഗമ്മയുടെ ജീവിതം സാധനങ്ങള് വില്ക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് പ്രായത്തെ പോലും തോല്പ്പിച്ച കഥയാണ്. കരുത്തും ഉത്തരവാദിത്തവും ചേര്ന്നതാണ്. സ്നേഹവും കടമയുടെയും ഭാരമാണ് എന്നും അവര് ചുമക്കുന്നത്. കൊച്ചുമക്കളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് അവരുടെ കരുത്തും പ്രചോദനവും. ഓരോ വീടിന് മുന്നില് നിന്നും സാധനങ്ങള് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില് അവര് നടന്നു നീങ്ങുകയാണ്.
