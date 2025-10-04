ഒമ്പത് കുട്ടികളുടെ ജീവനെടുത്ത് 'കഫ് സിറപ്പ്'; മരുന്ന് നിരോധിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ
മരുന്ന് നിർമാണ കമ്പനി തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : October 4, 2025 at 4:16 PM IST
ഭോപ്പാൽ: സംസ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ 'കഫ് സിറപ്പ്' നിരോധിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ. മരുന്ന് നിർമാണ കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്ന് നിർമാണ കമ്പനി തമിഴ്നാട്ടിലെ കാഞ്ചീപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ, ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ സ്റ്റാലിൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ലഭിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "കുട്ടികളുടെ ദാരുണമായ മരണത്തെ തുടർന്ന്, പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികളെ ഒരു കാരണവശാലും വെറുതെ വിടില്ല," മോഹൻ യാദവ് പറഞ്ഞു.
ജബൽപൂരിലെ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്ത കോൾഡ്രിഫ്, നെക്സ്ട്രോ ഡിഎസ് എന്നിവയാണ് പരിശോധനയിലുള്ളതെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. വാങ്ങിയ 660 കുപ്പികളിൽ 594 എണ്ണവും വിതരണം ചെയ്തത് ചിന്ദ്വാരയിലുള്ള വിതരണക്കാർക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ളവയുടെ വിതരണം മരവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാബ് ഫലങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഉയർന്ന വിഷാംശമുള്ള ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ലായകവുമായി സിറപ്പ് കലർന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വാർത്താ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. പ്രത്യേക പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം, രോഗികളായ കുട്ടികളിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ രോഗ ബാധ നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ സിവിൽ ആശുപത്രിയിൽ ആറ് മണിക്കൂർ നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.
പനി ലക്ഷണങ്ങളുള്ള 1,420-ലധികം കുട്ടികൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത രോഗികളെ ആശാ പ്രവർത്തകരും വീടുകളില് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സിറപ്പുകൾ, വെള്ളം, മനുഷ്യ കലകൾ എന്നിവയുടെ സാമ്പിളുകൾ പൂനെയിലെയും ഡൽഹിയിലെയും ലാബുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്ദ്വാരയിലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ, ചിന്ദ്വാര ജില്ലയിൽ മാത്രം കോൾഡ്രിഫ്, നെക്സ്ട്രോ ഡിഎസ് എന്നിവയുടെ വിൽപ്പന പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം നിരോധിച്ചിരുന്നു. സിക്കാറിലും ഭരത്പൂരിലും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് രാജസ്ഥാൻ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (ആർഎംഎസ്സിഎൽ) സമാനമായ 19 സിറപ്പുകൾ നിരോധിച്ചു.
വൈറൽ കേസുകൾ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ സ്വകാര്യ ഡോക്ടർമാർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചിന്ദ്വാരയിൽ നിന്നുള്ള മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ്, ക്രമസമാധാനത്തിലെ തകർച്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ബ്രേക്ക് ഓയിൽ ലായകമാണ് (വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്) സിറപ്പുകളിൽ കലർത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച അദ്ദേഹം അത്തരം ഉത്പന്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നിരോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.
