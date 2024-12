ETV Bharat / bharat

'ഗ്യാസ് ഓഫാക്കാൻ മറന്നു', എല്‍പിജി സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കര്‍ണാടകയിലെ ഒമ്പത് അയ്യപ്പഭക്തർ ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ - LPG CYLINDER BLAST

Devotees of Lord Ayyappa sustained serious burn injuries due to an LPG cylinder blast ( Etv Bharat )