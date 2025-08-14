ETV Bharat / bharat

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ പങ്കെടുത്ത പൈലറ്റുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍പത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡലുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചു. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് എസ് പി അജിത് വിജയന്‍ വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് അര്‍ഹനായി.

Published : August 14, 2025 at 8:21 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിലൂടെ രാഷ്‌ട്രസേവനത്തില്‍ ധീരമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കിയ ഒന്‍പത് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രം വ്യാഴാഴ്‌ചയാണ് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം നല്‍കി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിച്ചത്. മുരിദ്കെയിലെയും ബഹാല്‍വല്‍പൂരിലെയും പാകിസ്ഥാന്‍ ഭീകരകേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ യുദ്ധവിമാന പൈലറ്റുമാര്‍ക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ ഒന്‍ത് ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കാണ് വീരചക്ര നല്‍കി ആദരിച്ചത്.

നാല് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിലെ സേവനത്തിന് സര്‍വോത്തം യുദ്ധ സേവാ മെഡലുകളും ലഭിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റന്‍(ജിപി) രജ്ജീത്ത് സിങ് സിദ്ധു, മനീഷ് അറോറ, അനിമേഷ് പറ്റ്നി, കുണാല്‍ കല്‍റ, വിങ് കമാന്‍ഡര്‍മാരായ(WG CDR) ജോയ് ചന്ദ്ര സ്ക്വാഡ്രോണ്‍ ലീഡേഴ്‌സ് (SQN LDR) സര്‍താക് കുമാര്‍, സിദ്ധാന്ത് സിംഗ്, റിസ്വാന്‍ മാലിക്, ഫ്ലൈറ്റ് ലെറ്റേണന്‍റ്(FLT LT) ആര്‍ഷ് വീര്‍ സിങ് താക്കൂര്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് വീരചക്ര പുരസ്‌കാരം.

യുദ്ധത്തില്‍ ധീരമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് യുദ്ധകാലത്തെ വീരന്മാര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സൈനിക ധീരതാ പുരസ്കാരമാണ് വീര ചക്ര. പരമവീര ചക്ര, മഹാവീര ചക്ര എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം മൂന്നാമത്തേതാണ് ഇത്.

ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ അഞ്ച് യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ഏകദേശം 300 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ പറത്തിയ വലിയ വിമാനവും വെടിവച്ചിട്ടതായും എയര്‍ചീഫ് മാര്‍ഷല്‍ എ പി സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കര- വ്യോമ ആക്രമണമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏപ്രില്‍ 22 നാണ് 26 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട പഹല്‍ഗാം ഭീകരാക്രണം നടന്നത്. ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി മെയ് 7 ന് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷന്‍ സിന്ദൂറിലൂടെ പാകിസ്ഥാന് നേരെ തിരിച്ചടിച്ചു. പാക്സ്ഥാന്‍, പാക് അധീന കാശ്‌മീര്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഭീകര കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യം നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ 100 ലധികം ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയുടെ വ്യോമതാവളങ്ങള്‍ പാകിസ്ഥാന്‍റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചെറുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. .

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ പൊലീസ് മെഡലുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 1090 പേര്‍ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് അര്‍ഹരായി. കേരളത്തില്‍ നിന്ന് എസ് പി അജിത് വിജയന്‍ വിശിഷ്‌ട സേവനത്തിനുള്ള മെഡലിന് അര്‍ഹനായി. സംസ്ഥാനത്തെ 10 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സ്തുത്യര്‍ഹ സേവനത്തിനുള്ള മെഡലുകളും ലഭിച്ചു.

