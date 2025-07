ETV Bharat / bharat

ലക്ഷ്മി ദേവിയെ കൂട്ടാതെ ജഗന്നാഥന്റെ യാത്ര, ദേവിയുടെ പിണക്കം മാറ്റാൻ രസഗുളയും പട്ടുസാരിയും... അപൂർവ ആചാരത്തിന് സാക്ഷിയായി പുരി - NILADRI BIJE

Niladri Bije: When Lord Jagannath Pacifies Goddess Lakshmi With Rasagola To Get Entry Inside Puri Srimandir ( ETV Bharat )