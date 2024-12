ETV Bharat / bharat

തണുത്തുറഞ്ഞ് കശ്‌മീർ; താപനില കുറഞ്ഞു, അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ശീത തരംഗമെന്ന് പ്രവചനം - TEMPERATURE DIPS IN KASHMIR

A vehicle is covered in a blanket of snow amid fresh snowfall. ( ANI )