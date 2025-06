ETV Bharat / bharat

പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വഴിത്തിരിവ്; തീവ്രവാദികൾക്ക് 'രക്ഷാകേന്ദ്രം' നൽകിയ രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍ - PAHALGAM ATTACK

Security agencies had released sketches of three suspects soon after the April 22 terror attack. ( File )