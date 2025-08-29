ന്യൂഡല്ഹി: തീവ്രവാദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി രാജ്യത്തെ വിവിധയിടങ്ങളില് ആയുധമെത്തിച്ച് നല്കിയ ആളെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജന്സി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അബു തലിബ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആരിഫ് ഹുസൈനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ബിഹാര് സ്വദേശിയായ ഇയാളെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്ിതല് നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രാജ്യം വിടാന് തയാറെടുക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിസനഗരം ഐഎസ്ഐഎസ് ഗൂഢാലോചന കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന കുറ്റവാളി കൂടിയാണ് ആരിഫെന്നും എന്ഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ വിശാഖപട്ടണത്തെ പ്രത്യേക എന്ഐഎ കോടതിയില് ഹാജരാക്കും. ആരിഫിന് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ സിറാജ് ഉര് റഹ്മാനുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും എന്ഐഎ അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സയീദ് സമീര് എന്ന മറ്റൊരാളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
Also Read; 500 ൻ്റെ വ്യാജ നോട്ടുകള് ഇന്ത്യയിലെത്തുന്നു; ഇക്കാര്യങ്ങള് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എൻഐഎ
ഐഇഡി നിര്മ്മാണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന രാസ വസ്തുക്കള് കൈവശം വച്ചതിനാണ് സിറാജിനെയും സമീറിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒപ്പം ഭീകരാക്രമണങ്ങള് നടത്താന് ഇവര് പദ്ധതിയിടുകയും ചെയ്തു. ആരിഫ് രാജ്യത്ത് വിവിധയിടങ്ങളില് ജിഹാദി പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ആയുധങ്ങള് വിതരണം ചെയ്തതായും അന്വേണഷണത്തില് കണ്ടെത്തി.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിസിനഗരത്തും മറ്റിടങ്ങളിലും ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താനായി ഇവര് പദ്ധതികള് തയാറാക്കിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകളെ തുടര്ന്ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്- തെലങ്കാന പൊലീസ് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് സിറാജിനെയും സമീറിനെയും പിടികൂടിയത്.
ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണില് ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്ന 4 പേര് തമിഴ്നാട്ടില് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. മദ്രാസ് അറബി കോളജ് സ്ഥാപകൻ ജമീൽ ബാഷ കൂട്ടാളികളായ ജവഹർ സാദിഖ്, രാജാ അബ്ദുളള, ഷെയ്ഖ് ദാവൂദ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ജൂണ് 18 ന് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ)യാണ് സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഭീകര സംഘടനകൾക്കെതിരെയുളള അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അറസ്റ്റെന്ന് എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അറബി ഭാഷാ ക്ലാസുകളുടെ മറവിലാണ് സംഘം ഭീകരവാദ പരിശീലനം നല്കിയിരുന്നതെന്നും എന്ഐഎ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് മുറികളും സാമൂഹിക വേദികളും സംഘം ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്ഐഎ കുറ്റപത്രവും സമര്പ്പിച്ചു. വിദ്യാർഥികളെ ഐഎസില് ചേരുന്നതിനും അക്രമത്തിനും സായുധ പോരാട്ടത്തിനും വേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലും പറയുന്നുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായവരെ ചെന്നൈയിലെ പൂനമല്ലി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടര് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
ആറ് പേര് നേരത്തെ പിടിയില്: 2022 ഒക്ടോബറിൽ കോയമ്പത്തൂർ ഉക്കടം കോട്ടൈക്ക് സമീപം ചാവേറാക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ തുടര്ന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജൻസിയോട് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു.
ചാവേറാക്രമണം നടത്തിയ ജമേഷ മുബീനുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിനും ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് സൈറ്റുകളില് നിന്ന് ഐഇഡി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിയതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് ആറു പേരെ നേരത്തെ എന്ഐഎ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.