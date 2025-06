ETV Bharat / bharat

ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാരേ... നിങ്ങള്‍ക്ക് ടോള്‍ നികുതിയില്ല; വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ തള്ളി നാഷണല്‍ ഹൈവേ അതോറിറ്റി - NO TOLL FOR TWO WHEELERS

Representative image ( Getty images )

By ETV Bharat Kerala Team Published : June 26, 2025 at 5:57 PM IST 1 Min Read