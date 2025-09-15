ETV Bharat / bharat

നേപ്പാളിൽ ജയിലിൽ ചാടി അതിർത്തി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച 79 തടവുകാർ പിടിയിൽ; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി എസ്‌എസ്‌ബി

നാല് വിദേശികള്‍ ഉൾപ്പെടെ 79 തടവുകാരെയാണ് ശാസ്ത്ര സീമ ബൽ (എസ്‌എസ്‌ബി) പിടികൂടിയത്.

By ANI

Published : September 15, 2025 at 5:37 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: നേപ്പാളിലെ വിവിധ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ തടവുകാർ പിടിയിൽ. ഇന്ത്യ-നേപ്പാൾ അതിർത്തി വഴി വിവിധ ചെക്‌പോസ്‌റ്റിലൂടെ കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. നാല് വിദേശികളുൾപ്പെടെ 79 തടവുകാരെ ശാസ്ത്ര സീമ ബൽ (എസ്‌എസ്‌ബി) പിടികൂടി. തടവുകാരിൽ രണ്ട് പേർ നൈജീരിയക്കാരും ഒരാൾ ബ്രസീലുകാരനും ഒരാൾ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയുമാണ്. നാല് വിദേശ പൗരന്മാരും 29-നും 40-നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് എസ്‌എസ്‌ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

മുൻപ് സെപ്‌തംബർ 11-ന് സെൻട്രൽ ആംഡ് പൊലീസ് ഫോഴ്‌സ് (CAPF) പശ്ചിമ ബംഗാൾ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അഞ്ജില ഖാത്തൂൺ എന്ന വനിതാ തടവുകാരിയെയും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. എസ്‌എസ്‌ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ പിടികൂടിയതിൽ വച്ച് ആദ്യത്തെ വനിതാ തടവുകാരിയായിരുന്നു ഇവർ.

അതിർത്തികളിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള എസ്‌എസ്‌ബി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കാണിക്കാത്തതിനാലാണ് തടവുകാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. എല്ലാ അതിർത്തി പ്രവേശന കേന്ദ്രങ്ങളിലും കർശനമായ ജാഗ്രത തുടരുന്നതിനാൽ ഇനിയും ആളുകൾ പിടിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യയുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനും നിയമനടപടികൾക്കുമായി തടവുകാരെ പൊലീസിന് കൈമാറി എന്നും അറിയിച്ചു.

നേപ്പാളിൽ കൂട്ട ജയിൽ ചാട്ടങ്ങൾ നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്നാണ് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. സമീപകാലത്ത് നിരവധി തടവുകാർ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേപ്പാളിലെ നിരവധി പട്ടണങ്ങളിൽ അക്രമാസക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ജയിൽ ചാട്ടങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. പ്രക്ഷുബ്‌ധത മുതലെടുത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് തടവുകാർ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

തുടർന്ന് എസ്‌എസ്‌ബി സംഘം അതിർത്തി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി. തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ പരിശോധിക്കുകയും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചും പോരുന്നു. ജോലി, കച്ചവടം തുടങ്ങിയവയ്‌ക്കായി എന്നുപറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരെപ്പോലെ വേഷം മാറിയാണ് ഇവർ അതിർത്തികടക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന 1,751 കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്‌തിയുള്ള ഇന്തോ-നേപ്പാൾ അതിർത്തി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എസ്എസ്ബിക്കാണ്. ജയിൽ ചാടിയവരെ കണ്ടെത്താൻ കർശനമായ തിരിച്ചറിയൽ പരിശോധനകൾ, പട്രോളിങ്, രഹസ്യാന്വേഷണം എന്നിവ എസ്എസ്ബിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നു.

ജെൻസി പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി

നേപ്പാളിലെ സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും സംഘർഷഭരിതമായതിനാൽ നേപ്പാൾ- ഇന്ത്യ അതിർത്തികളിൽ എസ്‌എസ്‌ബി ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നുണ്ട്. നേപ്പാൾ സൈന്യം നിയന്ത്രണ ഉത്തരവുകളും കർഫ്യൂവും ഏർപ്പെടുത്തി.

(With ANI inputs)

