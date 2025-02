ETV Bharat / bharat

മഹാകുംഭമേള സന്ദർശിക്കാൻ 500 കിലോമീറ്റർ പദയാത്ര നടത്തി നേപ്പാളി ദമ്പതികള്‍ - MAHA KUMBH 2025

Rupan Das along with his wife Patrani (ETV Bharat) ( ETV Bharat )