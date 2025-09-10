ETV Bharat / bharat

ജെൻ സി പ്രക്ഷോഭം; ഇന്ത്യ-നേപ്പാള്‍ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി വിമാന കമ്പനികൾ

നേപ്പാള്‍ സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി. എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ, സ്‌പൈസ്ജെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാന കമ്പനികളാണ് സർവീസ് താത്‌കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത്.

INDIAN AIRLINES CANCEL GEN Z PROTEST NEPAL PROTEST KATHMANDU PROTEST IN NEPAL UPDATES
Representative image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2025 at 12:58 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 1:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേപ്പാളിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതായി വിവിധ വിമാന കമ്പനികൾ. നേപ്പാളിൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് കാഠ്‌മണ്ഡു വിമാനത്താവളം താത്‌ക്കാലികമായി അടച്ചിട്ടതിനാലാണ് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതെന്ന് വിമാന കമ്പനികൾ അറിയിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ, ഇൻഡിഗോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാന കമ്പനികളാണ് സർവീസ് താത്‌ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ് ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നേപ്പാൾ എയർലൈൻസും ചൊവ്വാഴ്‌ച ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാന സർവീസ് റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്കും തിരിച്ചും സർവീസ് നടത്തേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ, സ്‌പൈസ്ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ബുധനാഴ്‌ച റദ്ദാക്കിയതായി അറിയിച്ചു.

നേപ്പാളിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 10) ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിയതായി ഇൻഡിഗോയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാഠ്‌മണ്ഡു വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്നതിനാൽ എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് തിരികെ പറന്നതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ട മറ്റൊരു എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ലഖ്‌നൗവിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചതായും വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യാത്ര റദ്ദാക്കിയ പ്രധാന റൂട്ടുകള്‍: കാഠ്‌മണ്ഡുവിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഡൽഹി-കാഠ്‌മണ്ഡു-ഡൽഹി റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുമെന്നും എയർ ഇന്ത്യ ചൊവ്വാഴ്‌ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ ഒരു ദിവസം ആറ് വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇൻഡിഗോയുടെ ഒരു വിമാനം മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്.

നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലെ വിമാനത്താവളം അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന്" ഇൻഡിഗോ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. സംഭവങ്ങൾ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയും വേഗത്തില്‍ പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് പ്രാദേശിക അധികാരികളുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തുമെന്നും എയർലൈൻ അറിയിച്ചു.

നിലവിലുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 10) കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതായി സ്‌പൈസ്ജെറ്റ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കാഠ്‌മണ്ഡുവിലേക്കുള്ള വിമാനം റദ്ദാക്കാൻ എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് തീരുമാനിച്ചതായി വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നത് വരെ നേപ്പാളിലേക്കുള്ള യാത്ര മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ പൗരന്മാരോട് ഭരണകൂടം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ALSO READ: നേപ്പാൾ കത്തുന്നു; രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ വീടുകൾക്ക് തീയിട്ട് പ്രതിഷേധക്കാർ

Last Updated : September 10, 2025 at 1:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN AIRLINESGEN Z PROTESTNEPAL PROTEST UPDATESKATHMANDUINDIAN AIRLINES CANCEL FLIGHTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.