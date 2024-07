ETV Bharat / bharat

നീറ്റ്-യുജി പരീക്ഷ ക്രമക്കേട്; അറസ്റ്റിലായ മുഖ്യ സൂത്രധാരനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും - NEET UG EXAM ALLEGATION CASE

key conspirator in the NEET-UG case brought to special court in Patna ( ANI )