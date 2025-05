ETV Bharat / bharat

നീറ്റ് യുജി 2025; കട്ട് ഓഫ് മാര്‍ക്ക് നൂറില്‍ താഴെയാകാമെന്ന് കോട്ടയില്‍ നിന്നുള്ള വിദഗ്ദ്ധര്‍ - NEET UG 2025

NEET UG 2025: Cut-off May Fall Below 100 Marks, Say Experts From Kota ( ETV Bharat )