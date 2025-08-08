ന്യൂഡല്ഹി: കുടുംബ പെന്ഷന് അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികള് നല്കുമ്പോള് രണ്ടാനമ്മമാരെക്കൂടി പരിഗണിക്കും വിധമുള്ള അനുകൂല നടപടികള് കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ഉജ്വല് ഭൂയാന്, എന് കോടീശ്വര് സിങ് എന്നിവരുള്പ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഒരു സ്ത്രീ സമര്പ്പിച്ച ഹര്ജി പരിഗണിക്കവെ ഇക്കാര്യങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
പ്രസവിച്ച അമ്മ മരിച്ച ശേഷം മകനെ വളര്ത്തി വലുതാക്കിയ വനിതയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തനിക്ക് കുടുംബ പെന്ഷന് നല്കണമെന്നും ഇവര് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രണ്ടാനമ്മയെ കൂടി കുടുംബ പെന്ഷന് അടക്കമുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികളില് ഉള്പ്പെടുത്തുന്നതിനായി അമ്മ എന്ന പദത്തെ കൂടുതല് വിശാലമായ അര്ത്ഥത്തില് നിര്വചിക്കണമെന്നും കോടതി കേന്ദ്രസര്ക്കാരിനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു. രണ്ടാനമ്മയും അമ്മയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ മരിക്കുകയും കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്താല് ഈ അമ്മയെ എന്ത് കൊണ്ട് സ്വന്തം അമ്മയായി പരിഗണിച്ച് കൂടാ എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു.
ആദ്യ ദിനം മുതല് തന്നെ ഇവര് തന്റെ ജീവിതം ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി സമര്പ്പിക്കുന്നു. അപ്പോള് എന്ത് കൊണ്ട് അവരെ സ്വന്തം അമ്മയായി പരിഗണിച്ച് കൂടാ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തില് കുറച്ച് കൂടി മികച്ച സമീപനം കൈക്കൊള്ളണമെന്നും കോടതി അധികൃതരോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
അമ്മ എന്നത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു പദമാണെന്ന് ഏപ്രിലിലും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. രണ്ടാനമ്മയെ എന്ത് കൊണ്ട് അമ്മ എന്ന പദത്തിന്റെ പരിധിയില് പെടുത്തുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.വ്യോമസേന നിയമത്തിന്റെ കീഴില് എന്ത് കൊണ്ട് രണ്ടാനമ്മയെയും കുടുംബ പെന്ഷനായി പരിഗണിച്ച് കൂടാ എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു.
വാടക ഗര്ഭപാത്രം അടക്കമുള്ള പല സംഗതികളും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തില് നടക്കുന്നതിനാല്ജൈവിക അമ്മയെ മാത്രം വ്യോമസേന പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് കാന്ത് ചോദിച്ചു.
നിലവിലുള്ള വ്യോമസേന നിയമങ്ങള് പ്രകാരമാണ് വ്യോമസേനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന മരിച്ച മകന്റെ കുടുംബ പെന്ഷന് രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് നല്കാത്തത് എന്നായിരുന്നു വ്യോമസേനയുടെ അഭിഭാഷകന് വാദിച്ചത്. കുട്ടിയെ വളര്ത്തി വലുതാക്കി വ്യോമസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാക്കിയ രണ്ടാനമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ പെന്ഷന് നിഷേധിക്കാനാകുമെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഇവിടെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ച് മാത്രമേ പെന്ഷന് അനുവദിക്കാാകൂ എന്നും വ്യോമസേന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.