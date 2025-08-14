ന്യൂഡല്ഹി: പഹല്ഗാമില് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന കാര്യം അവഗണിക്കാനാകില്ലെന്നും യഥാര്ത്ഥ കാരണങ്ങള് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി. ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്ജികള് പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു കോടതി ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആര് ഗവായ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങള് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. രാജ്യത്തെ ഈ പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങള് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രന് കൂടി ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിവിധ കാരണങ്ങള് പരിഗണിച്ച ശേഷമേ നയ രൂപീകരണം നടത്താനാകൂ. എന്നാല് അത് ഈ സാഹചര്യത്തില് വേണമെന്നും താന് കരുതുന്നില്ല. എന്തിനാണ് ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രമാത്രം സങ്കീര്ണമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം അറിയിക്കാനും കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. എട്ടാഴ്ചയ്ക്കകം സര്ക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം അറിയിക്കാമെന്ന് സോളിസിറ്റര് ജനറല് തുഷാര് മെഹ്ത കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. എട്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില് നിര്ദ്ദേശങ്ങള് നല്കാമെന്ന് കോടതിയും പറഞ്ഞു.
നിലവില് ഈ വിഷയത്തില് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് കലക്കവെള്ളത്തില് മീന് പിടിക്കലാണ്. സര്ക്കാരിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ഭരണഘടന പുനഃസ്ഥാപനമെന്ന് ഹര്ജിക്കാരന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാന് വൈകുന്നത് ഫെഡറല്സംവിധാനത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും ഹര്ജിയില് ആരോപിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷമാണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രത്തോട് നിര്ദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരമോന്നത കോടതിയില് ഹര്ജി സമര്പ്പിക്കപ്പെട്ടത്. വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായ സഹൂര് അഹമ്മദ് ഭട്ടും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തകനായ ഖുര്ഷിദ് അഹമ്മദ് മാലികുമാണ് ഹര്ജി നല്കിയത്.
ജമ്മുകശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കാത്തത് ജനാധിപത്യ രീതിയില് തെരഞ്ഞെടുത്ത സര്ക്കാരിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഹര്ജിക്കാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ അന്തസത്തയെ തകര്ക്കുമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ജമ്മുകശ്മീരില് പാര്ലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പും സമാധാനപരമായി നടത്തി. അക്രമസംഭവങ്ങളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തില്ല. പരാതിക്കാരന് വേണ്ടി മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകന് ഗോപാല് സുബ്രഹ്മണ്യം ഹാജരായി. വിധി വന്ന് 21 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപ്പായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത് കൊണ്ട് കോടതി വിഷയത്തില് അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2023 ഡിസംബറിലാണ് പരമോന്നത കോടതി ഭരണഘടനയുടെ 370ാം അനുച്ഛേദം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന നിര്ദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാലുടന് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും നിര്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു.