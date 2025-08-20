ETV Bharat / bharat

ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ച് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ, ചടങ്ങില്‍ മോദിയും എൻഡിഎ നേതാക്കളും - CP RADHAKRISHNAN FILES NOMINATION

കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന എന്‍ഡിഎ പാര്‍ലമെൻ്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തിലാണ് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തീരുമാനിച്ചത്.

NDA VICE PRESIDENT CANDIDATE VICE PRESIDENT ELECTION 2025 VICE PRESIDENT NOMINATION LATEST NATIONAL NEWS
NDA candidate C P Radhakrishnan on Wednesday filed his nomination papers for the vice presidential election in the presence of Prime Minister Narendra Modi, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2025 at 12:00 PM IST

2 Min Read

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സി‌പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബുധനാഴ്‌ച നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍ഡിഎയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ എല്ലാവരും പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന എന്‍ഡിഎ പാര്‍ലമെൻ്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തിലാണ് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തീരുമാനിച്ചത്.

ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രതിപക്ഷത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. സി പി രാധാകൃഷ്‌ണനെ അഭിനന്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എംപിയെന്ന നിലയിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവര്‍ണര്‍ എന്ന നിലയിലും വലിയ അനുഭവങ്ങളുള്ളയാളാണ് രാധാകൃഷ്‌ണനെന്ന് മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

'സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു ഗവര്‍ണറായിരിക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. നിയമനിര്‍മാണ, ഭരണഘടനാ കാര്യങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് വിപുലമായ അറിവുണ്ടെന്ന് ഈ അനുഭവങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വിപുലമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്‍ഡിഎ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്‌തതില്‍ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്,' മോദി പറഞ്ഞു.

ബിജെപി നേതൃത്വമാണ് രാധാകൃഷ്‌ണനെ എന്‍ഡിഎയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിര്‍ദേശിച്ചത്. ആര്‍എസ്എസിലൂടെ വന്ന നേതാവിനെ തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലേയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ബിജെപി നടപ്പിലാക്കിയത്. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബിജെപിയുടെ കേരള നേതൃത്വത്തിലെ മുൻ അംഗമായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷനും കോയമ്പത്തൂർ മുൻ എംപിയുമായിരുന്നു സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ജാർഖണ്ഡ്, പുതുചേരി, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായും ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു.

നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള രാധാകൃഷ്‌ണൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും അറിയപ്പെട്ട നേതാവ് കൂടിയാണ്. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടുതവണ എംപിയായ സി.പി. രാധാകൃഷ്‌ണൻ, എ.ബി. വാജ്‌പേയി, എൽ.കെ. അദ്വാനി എന്നിവർക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ പഴയകാല നേതാവാണ്. അതേസമയം, ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ബി സുദര്‍ശൻ റെഡ്ഡി വ്യാഴാഴ്‌ച നാമനിര്‍ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് എഐസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ അറിയിച്ചു. സെപ്‌റ്റംബർ 9നാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Also Read: ഗവർണർ, ബിജെപി കേരള മുൻ പ്രഭാരി, തമിഴ്‌നാട് മുൻ അധ്യക്ഷൻ... ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി എൻഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ച സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ആരാണ്?

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി സി‌പി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബുധനാഴ്‌ച നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ എന്‍ഡിഎയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ എല്ലാവരും പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞദിവസം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന എന്‍ഡിഎ പാര്‍ലമെൻ്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തിലാണ് സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി തീരുമാനിച്ചത്.

ഉപരാഷ്ട്രപതിയായി സിപി രാധാകൃഷ്‌ണനെ ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രതിപക്ഷത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. സി പി രാധാകൃഷ്‌ണനെ അഭിനന്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോദി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എംപിയെന്ന നിലയിലും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗവര്‍ണര്‍ എന്ന നിലയിലും വലിയ അനുഭവങ്ങളുള്ളയാളാണ് രാധാകൃഷ്‌ണനെന്ന് മോദി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

'സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്കായിരുന്നു ഗവര്‍ണറായിരിക്കെ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. നിയമനിര്‍മാണ, ഭരണഘടനാ കാര്യങ്ങളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് വിപുലമായ അറിവുണ്ടെന്ന് ഈ അനുഭവങ്ങള്‍ കാണിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉപരാഷ്ട്രപതിയാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ വിപുലമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്‍ഡിഎ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ സഖ്യത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നാമനിര്‍ദേശം ചെയ്‌തതില്‍ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്,' മോദി പറഞ്ഞു.

ബിജെപി നേതൃത്വമാണ് രാധാകൃഷ്‌ണനെ എന്‍ഡിഎയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നിര്‍ദേശിച്ചത്. ആര്‍എസ്എസിലൂടെ വന്ന നേതാവിനെ തന്നെ ഉപരാഷ്ട്രപതി പദവിയിലേയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുക എന്ന രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനം കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ ബിജെപി നടപ്പിലാക്കിയത്. തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശിയായ സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ബിജെപിയുടെ കേരള നേതൃത്വത്തിലെ മുൻ അംഗമായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷനും കോയമ്പത്തൂർ മുൻ എംപിയുമായിരുന്നു സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ. ജാർഖണ്ഡ്, പുതുചേരി, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണറായും ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നു.

നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ പരിചയസമ്പത്തുള്ള രാധാകൃഷ്‌ണൻ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പൊതുജീവിതത്തിലും അറിയപ്പെട്ട നേതാവ് കൂടിയാണ്. കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് രണ്ടുതവണ എംപിയായ സി.പി. രാധാകൃഷ്‌ണൻ, എ.ബി. വാജ്‌പേയി, എൽ.കെ. അദ്വാനി എന്നിവർക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ പഴയകാല നേതാവാണ്. അതേസമയം, ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥി മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ബി സുദര്‍ശൻ റെഡ്ഡി വ്യാഴാഴ്‌ച നാമനിര്‍ദേശപത്രിക സമര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് എഐസിസി അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖര്‍ഗെ അറിയിച്ചു. സെപ്‌റ്റംബർ 9നാണ് ഉപരാഷ്‌ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Also Read: ഗവർണർ, ബിജെപി കേരള മുൻ പ്രഭാരി, തമിഴ്‌നാട് മുൻ അധ്യക്ഷൻ... ഉപരാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി എൻഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ച സിപി രാധാകൃഷ്‌ണൻ ആരാണ്?

For All Latest Updates

TAGGED:

NDA VICE PRESIDENT CANDIDATEVICE PRESIDENT ELECTION 2025VICE PRESIDENT NOMINATIONLATEST NATIONAL NEWSCP RADHAKRISHNAN FILES NOMINATION

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

ഗർഭകാലത്തെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗം; കുട്ടികളില്‍ ഗുരുതര വൈകല്യങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാവുമെന്ന് പഠനം

ഗന്ധം അറിയുന്നില്ലേ?; ചിലപ്പോൾ അൽഷിമേഴ്‌സിൻ്റെ തുടക്കമാകാം

ഒന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒന്‍പതു വയസുകാരിയുടെ ജീവനെടുത്തു; അപകടകാരിയാണ് 'അമീബിക് മസ്‌തിഷ്‌ക ജ്വരം'

വാര്‍ത്തിട്ടത് മൂവായിരത്തിലേറെ വീടുകള്‍; ഫയറാണ് പുഷ്‌പ മേസ്‌തിരി

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.