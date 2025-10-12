പൊലീസ് നടപടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മണിപ്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജമ്മു കശ്മീർ സംസ്ഥാനങ്ങളില്; എന്സിആര്ബി റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്
2023-ൽ മണിപ്പൂരിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പില് 24 സാധാരണക്കാരും ലാത്തി ചാർജിൽ ആറ് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി എൻസിആർബി റിപ്പോര്ട്ട്.
Published : October 12, 2025 at 5:48 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പൊലീസ് നടപടികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് മണിപ്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജമ്മുകശ്മീര് എന്നിവിടങ്ങളിലാണെന്ന് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ (എൻസിആർബി) റിപ്പോര്ട്ട്. 2023-ൽ മണിപ്പൂരിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പില് 24 സാധാരണക്കാരും ലാത്തി ചാർജിൽ ആറ് പേരും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി എൻസിആർബി റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഇതേ കാലയളവില് ജമ്മു കശ്മീരിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിലും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളിലുമായി അഞ്ച് സാധാരണക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്സിആര്ബി റിപ്പോര്ട്ട് പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ ഉത്തര്പ്രദേശ് മുൻ ഡിജിപിയും പ്രശസ്ത സുരക്ഷാ വിദഗ്ധനുമായ പ്രകാശ് സിങ് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.
"മണിപ്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കലാപത്തിൻ്റെയും ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഭീഷണിയെ നേരിടുകയാണ്. അതിനാൽ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരവധി സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിയമപാലകർ എല്ലായ്പ്പോഴും പരമാവധി മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്" - പ്രകാശ് സിങ് പറഞ്ഞു. പല അവസരങ്ങളിലും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ കലാപ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സിവിലിയൻ ഡ്രൈവർമാരെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"2023 മെയ് മുതൽ മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിവിലിയൻ മരണങ്ങൾ നടന്നത്. സംസ്ഥാന റിപ്പോർട്ടുകളിലും എൻസിആർബി ഡാറ്റയിലും ഈ കാലയളവിൽ നടന്ന മരണങ്ങൾ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു" പ്രകാശ് സിങ് പറഞ്ഞു. എൻസിആർബി ഡാറ്റ പ്രകാരം 2023-ൽ 67 സാധാരണക്കാർ മരിച്ചു.
മണിപ്പൂരിൽ 30 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു (വെടിവയ്പ്പിൽ 24 പേര് ലാത്തിചാർജിൽ 6 പേർ), തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്മീരിൽ 10 പേർ (വെടിവയ്പ്പിലും സ്ഫോടനത്തിലും അഞ്ച് പേര്), ബിഹാറിൽ ആറ് സിവിലിയൻ മരണങ്ങൾ (പൊലീസ് വെടിവയ്പ്പിലും മറ്റ് അപകടങ്ങളിലും രണ്ടെണ്ണം വീതം, കൊള്ളക്കാരാൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു, പൊലീസ് ഓപ്പറേഷനുകളിൽ ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു).
സാധാരണക്കാരെ പോലെ പൊലീസുകാരും കൊല്ലപ്പെടുന്നു: എന്സിആര്ബി
എന്നാല് സാധാരണക്കാരെ പോലെ പൊലീസുകാരും നിരവധി ഓപ്പറേഷനുകളില് കൊല്ലപ്പെടാറുണ്ടെന്ന് എന്സിആര്ബി ഡാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2023-ല് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നാണ്. ഈ വര്ഷം മാത്രം ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദികൾ 26 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൊലപ്പെടുത്തി.
2023-ൽ ആകെ 318 ഉദ്യോഗസ്ഥർ രക്തസാക്ഷികളായതായി എന്സിആർബി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 44 പേർക്കും, തമിഴ്നാട്ടിൽ 36 പേർക്കും (അപകടങ്ങളിൽ 35 പേരും കലാപങ്ങളിൽ ഒരാളും) രാജസ്ഥാനിൽ 33 പേർക്കും (അപകടങ്ങളിൽ 32 പേരും ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങൾ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഒരാൾ) ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു.
2023-ൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളിലായി 1,271 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിക്കേറ്റത് കേരളത്തിലാണ്. 264 പേർക്കാണ് (135 പേർ വിവിധ പ്രതിഷേധങ്ങളില് 127 കുറ്റവാളികളുടെ ആക്രമണത്തില്) പരിക്കേറ്റത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒഡിഷയിൽ 232 പേർക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ 148 പേർക്കും അപകടങ്ങളിൽ 115 പേർക്കും പരിക്കേറ്റു.
