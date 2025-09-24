ജാര്ഖണ്ഡില് വൻ ഏറ്റുമുട്ടല്; മൂന്ന് നക്സലൈറ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി
തലയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന നക്സലൈറ്റ് അടക്കം ഏറ്റുമുട്ടലില് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Published : September 24, 2025 at 9:45 AM IST
റാഞ്ചി: മൂന്ന് നക്സലൈറ്റുകളെ വധിച്ച് ജാർഖണ്ഡ് പൊലീസ്. ഗുംലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മൂന്ന് നക്സലൈറ്റുകളെ വധിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. തലയ്ക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന നക്സലൈറ്റ് അടക്കം ഏറ്റുമുട്ടലില് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് ആയുധങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. മൂന്ന് നക്സലൈറ്റുകളുടെ കൊലപാതകം ഗുംല എസ്പി ഹരീഷ് ബിൻ സമാനാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഗുംലയിലെ ബിഷൻപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഗുംല പൊലീസിൻ്റെ പ്രധാന ഓപ്പറേഷൻ
ഗുംല എസ്പി ഹരീഷ് ബിൻ സമാനും സംഘവുവാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത്. ജാർഖണ്ഡ് ജാഗ്വാറുകളുമായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മൂന്ന് നക്സലൈറ്റുകളെ വധിച്ചത്. ഗുംല ലോഹർദഗ സ്വദേശിയായ ലാലു ലോഹറ, ഛോട്ടു ഒറാവോൺ, സുജിത് ഒറാവോൺ എന്നിവരെയാണ് പൊലീസ് വധിച്ചത്. നക്സലൈറ്റുകളുടെ ലോഹർദഗ ഉപമേഖല കമാൻഡറായിരുന്നു ലാലു ലോഹറ. ഇയാളില് നിന്നും എകെ-47 കണ്ടെടുത്തു. ഇയാളെ കുറിച്ച് വിവരം നല്കുന്നവര്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ലത്തേഹാറ സ്വദേശിയായ ഛോട്ടു ഒറാവോൺ, നക്സലൈറ്റുകളുടെ സബ് സോണൽ കമാൻഡറായി പ്രവര്ത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ലോഹർദഗയിലെ നക്സലൈറ്റ് കേഡറാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട സുജിത് ഒറാവോൺ.
അതേസമയം, 2026 മാര്ച്ചോടെ നക്സല് മുക്ത രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ തെലങ്കാന, ബീഹാര്, ഛത്തീസ്ഗഢ്, ജാര്ഖണ്ഡ്, ബംഗാള്, അസം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഓപ്പറേഷൻ തുടരുകയാണ്.
രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഛത്തീസ്ഗഢിലെ നാരായൺപുർ ജില്ലയിൽ സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഉന്നത മാവോയിസ്റ്റുകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജു ദാദ എന്ന കട്ട രാമചന്ദ്ര റെഡ്ഡി (63), കോസ ദാദ എന്ന കടാരി സത്യനാരായണ റെഡ്ഡി (67) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. നിരോധിത സംഘടനയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (മാവോയിസ്റ്റ്) കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 40 ലക്ഷം രൂപ വീതം ഛത്തീസ്ഗഢ് സർക്കാർ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ടിരുന്നു.
കൊല്ലപ്പെട്ട രണ്ടുപേരും തെലങ്കാനയിലെ കരിംനഗർ സ്വദേശികളായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദശാബ്ദത്തിലേറെയായി ഇവർ ബസ്തര് മേഖലയിലെ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയിരുന്നു. അതേസമയം, മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയെന്ന തരത്തില് നിരപരാധികളെയും സുരക്ഷാ സേന ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ഇടതുപക്ഷം ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികള് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
