ബസ്തറിലും സുക്മയിലും നക്സൽ ആക്രമണം; രണ്ട് ഗ്രാമീണർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ബിജാപൂരിലെ ബസ്തറിലും സുക്മയിലും നക്സൽ ആക്രമണം. രണ്ടു ഗ്രാമവാസികള് കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ച് സുരക്ഷാ സേന.
Published : October 2, 2025 at 6:11 PM IST
ബിജാപൂർ: ബസ്തറിലും സുക്മയിലും നടന്ന നക്സൽ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനകൾ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പതിവാണെന്ന് എഎസ്പി ചന്ദ്രകാന്ത് ഗോവർണ പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം പ്രദേശവാസികളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് തുടർച്ചയായി ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്നും ചന്ദ്രകാന്ത് ഗോവർണ വ്യക്തമാക്കി. ബിജാപൂരിലെ പൂജാരികങ്കറിലാണ് ആദ്യം നക്സൽ ആക്രമണം നടന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. മഡ്കം ഭീമ എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
പ്രാഥമിക വിവരമനുസരിച്ച് ഒരു കൂട്ടം മാവോയിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ കയറി വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയും വിവരങ്ങള് ചോർത്തുന്ന ആളാണെന്നാരോപിച്ച് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾ നിരപരാധിയാണെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.
ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 1) സുക്മയിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിലും 55 വയസുള്ള ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. സുക്മയിലെ കിസ്താറാമിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. അന്വേഷണത്തിൽ സലാടോങ് ഗ്രാമവാസിയായിരുന്ന റാവ സോണയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമായതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണം തന്നെയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇയാളെയും വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിക്കുക ആയിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലെ പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഇയാളെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നക്സലേറ്റ് സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങരുതെന്നും സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻതന്നെ പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും എഎസ്പി ചന്ദ്രകാന്ത് ഗോവർണ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എഎസ്പി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ സംഭവത്തിലുൾപ്പെട്ട മാവോയിസ്റ്റുകളെ ഉടൻ കണ്ടെത്തുകയും നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഗ്രാമവാസികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും പ്രദേശത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും എഎസ്പി ഉറപ്പുനൽകി. തുടർന്ന് ഇരകളുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് എഎസ്പി പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭയം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ആക്രമണം നാടിൻ്റെ സമാധാനം കളയുന്നു എന്നും ദിനംപ്രതി ആക്രമണങ്ങൾ വർധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഗ്രാമവാസികൾ പറയുന്നു. മാവോയിസ്റ്റ് ആക്രമണങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുതെന്നും കുറ്റവാളികളെ ഉടൻതന്നെ പിടികൂടുന്നതാണെന്നും നക്സലറ്റുകളെ എത്രയും വേഗം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും സുക്മ എസ്പി കിരൺ ചവാനും ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.
