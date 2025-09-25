ETV Bharat / bharat

അറിയാം നവരാത്രി കാലത്തെ നിറങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, ഓരോ ദിവസവും ഈ നിറത്തിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞാല്‍ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ...

നവരാത്രിയുടെ ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ, നവദുർഗ്ഗ ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പാരമ്പര്യമുണ്ട്.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 25, 2025 at 4:25 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 4:31 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യം ഭക്തിയുടെ നിറവില്‍ നവരാത്രി കൊണ്ടാടുകയാണ്. ഈ നവരാതിക്കാലത്ത് നാമണിയുന്ന വസ്‌ത്രങ്ങളുടെ വര്‍ണങ്ങള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടത്രേ. സര്‍വാഭീഷ്‌ട വരദായിനി ആയ അമ്മയെ ശക്തിയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്‍റെയും വിവിധ രൂപങ്ങളിലാണ് ഈ ഒന്‍പത് ദിവസം ആരാധിക്കുന്നത്. നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ഒമ്പത് നിറങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്: നവദുർഗ്ഗയുടെ വസ്ത്രങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. നവരാത്രിയുടെ മഹത്തായ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ, ശക്തിയുടെ ആൾരൂപമായ നവദുർഗ്ഗ ദേവിയെ ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ആരാധിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, നവദുർഗ്ഗ ദേവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്ത്രങ്ങളുടെ നിറങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഈ നിറവും ഒരു പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നവരാത്രിയുടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ ജഗദംബയെ കാണുന്നതിലൂടെ ദേവിയുടെ ഭക്തർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.

നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസവും ജഗദംബയുടെ രൂപങ്ങളും

നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ, ജഗദംബ ദേവിയുടെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. നവരാത്രി പൊതുവെ ജഗദംബ ദേവിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തിയെ വിവിധ വസ്ത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നതിൽ ജഗദംബയുടെ ഭക്തർക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വ്യത്യസ്‌ത നിറങ്ങളും ഒമ്പത് ശക്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അമ്മയുടെ ഭക്തർ ഒമ്പത് മഹാവിദ്യകളെ ആരാധിക്കുകയും വിവിധ വര്‍ണങ്ങളിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളിൽ അമ്മയെ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നവരാത്രിയുടെ ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളുടെയും ഒമ്പത് നിറങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം

നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിവസം വെളുത്ത വസ്ത്രധാരണം ചെയ്‌ത ശൈലപുത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, വിശുദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിന്‍റെയും പുതിയ തുടക്കത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

രണ്ടാം ദിവസം ശക്തി ബ്രഹ്മചാരിണിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ദുർഗ്ഗാദേവിയുടെ ഉഗ്രരൂപത്തിന്‍റെയും ശക്തിയുടെയും ഉത്സാഹത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചുവപ്പാണ് ഈ ദിവസം ദേവിക്ക് അണിയിക്കുന്നത്. ഈ നിറം തന്നെ ഭക്തരും ധരിക്കുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

നവരാത്രിയുടെ മൂന്നാം ദിവസം പച്ച വസ്ത്രധാരണം ചെയ്‌ത ചന്ദ്രഘണ്ട ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, ഊർജ്ജത്തിന്‍റെയും സ്ഥിരതയുടെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

നവരാത്രിയുടെ നാലാം ദിവസം കുഷ്‌മാണ്ഡയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, മഞ്ഞ വസ്ത്രധാരണം, സന്തോഷം, അറിവ്, ഊർജ്ജം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

അഞ്ചാം ദിവസം സ്‌കന്ദമാതയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദേവിയുടെ വസ്ത്രത്തിന്റെ നിറം മഷി പച്ചയാണ്, അത് അഗാധമായ അറിവിനെയും വിശ്വാസത്തെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.സമൃദ്ധിയുടെയും നിറമാണ് ഇത്.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

ആറാം ദിവസം ദേവിയുടെ വസ്ത്രധാരണം ചാര നിറത്തിലുള്ളതാണ്, ശക്തി, ധൈര്യം, സന്തുലിതാവസ്ഥ എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

ഏഴാം ദിവസം ദേവിയുടെ നിറം കാളരാത്രി ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അവളുടെ നിറം ഓറഞ്ച് നിറമാണ്, അവൾ ഊർജ്ജത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുകയും ദേവിയുടെ ഭക്തരെ സൃഷ്‌ടിപരമായ ശ്രമങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

എട്ടാം ദിവസം ദേവിയുടെ നിറം മയിൽപ്പീലിയുടെ പച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സൗന്ദര്യം, ചാരുത, പോസിറ്റീവിറ്റി എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

ഒമ്പതാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ദിവസം ദേവിയുടെ നിറം പിങ്ക് നിറമാണ്, അത് ഏതൊരു ദേവീ ഭക്തനും സ്നേഹം, വാത്സല്യം, സൽസ്വഭാവം, ആന്തരിക സമാധാനം എന്നിവയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

NAVRATRI COLOR SIGNIFICANCE Navarathri meaning of different colors durga pooja
different colored Navadurga cloth (ETV Bharat)

ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ഈ നിറങ്ങളിലുള്ള വസ്‌ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ച് പൂജ ചെയ്യുന്നത് അത്യുത്തമമാണെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം.

