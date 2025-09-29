ETV Bharat / bharat

ജിഎസ്‌ടി ഇളവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല, ദേശീയ ഉപഭോക്തൃ ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ ഇതുവരെ കിട്ടിയത് 3000 പരാതികളെന്ന് സെക്രട്ടറി

തെറ്റിദ്ധാരണജനകമായ ഇളവു നടപടികളിലുടെ ചരക്കുസേവന നികുതിയിളവിന്‍റെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കാതെ ഉപഭോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ ഉപഭോക്തൃകാര്യമന്ത്രാലയം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

3000 GST RELATED COMPLAINTS NATIONAL CONSUMER HELPLINE NIDHI KHARE CONSUMER AFFAIRS MINISTRY
File photo of Consumer Affairs Secretary Nidhi Khare (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 4:10 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ചരക്കുസേവന നികുതിയില്‍ ഇളവുകള്‍ വരുത്തിതിന് ശേഷം സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ഉപഭോക്തൃ ഹെല്‍പ്പ് ലൈന്‍ വഴി മൂവായിരത്തിലേറെ പരാതികള്‍ കിട്ടിയതായി ഉപഭോക്തൃകാര്യ സെക്രട്ടറി നിധി ഖരെ. ദിവസവും പരാതികള്‍ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

പരാതികളെല്ലാം പരോക്ഷ നികുതി- കസ്റ്റംസ് കേന്ദ്ര ബോര്‍ഡിന് നടപടികള്‍ക്കായി കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്‌കൗണ്ടു നടപടികളുടെ മറവല്‍ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് ഇളവിന്‍റെ ഗുണം ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കാതെ അവരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ മന്ത്രാലയം നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പരാതികളുടെ വ്യക്തതയ്ക്കായി ചാറ്റ് ബോട്ടുകളുടെയും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധിയുടെയും സഹായം തേടുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

തെറ്റിദ്ധാരണ ജനകമായ പരസ്യങ്ങളിലൂടെയും മോശം കച്ചവട തന്ത്രങ്ങളിലൂടയും കുറച്ച ചരക്കു സേവന നികുതി ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിരവധി മേഖലകളില്‍ നിന്ന് കൂടുതല്‍ പരാതികള്‍ കിട്ടിയാല്‍ ശക്തമായ നടപടികളുണ്ടാകും സംഭവവികാസങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണ്.

കച്ചവടക്കാര്‍ ചരക്കു സേവന നികുതി ഇളവിന്‍റെ ആനൂകൂല്യങ്ങള്‍ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് പൂര്‍ണമായും എത്തിക്കുന്നല്ലെന്ന് മനസിലായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരാതിപ്പെടാനുള്ള സംവിധാനം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

ഈ മാസം 22 മുതലാണ് ചരക്കുസേവന നികുതിയില്‍ രാജ്യത്ത് ഇളവുകള്‍ നിലവില്‍ വന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നിന് നടന്ന 56മത് ജിഎസ്‌ടി കൗണ്‍സില്‍ യോഗത്തില്‍ സുപ്രധാനപരിഷ്ക്കാരങ്ങള്‍ക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ 22നാണ് രാജ്യത്ത് പുതിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെ, അഞ്ചു ശതമാനവും, 18 ശതമാനം എന്നീ രണ്ടു സ്ലാബുകളില്‍ മാത്രമായി ജിഎസ്‍ടി നികുതി നിരക്ക് ചുരുക്കി. പുതുക്കിയ ജിഎസ്‌ടി പ്രകാരം 99 ശതമാനം സാധനങ്ങളും അഞ്ച് ശതമാനം സ്ലാബിലാകും വരികയെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

വിപണിയില്‍ വിലക്കുറവ് സംബന്ധിച്ച് കർശന നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും നിയമലംഘകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. കമ്പനികൾ വിലക്കുറവിൻ്റെ ഗുണം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

നികുതി സ്ലാബുകള്‍ ലളിതമാക്കുക, ഉപഭോഗം വര്‍ധിപ്പിക്കുക, നിരക്കുകള്‍ ന്യായമായി ക്രമീകരിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ജിഎസ്‌ടി പരിഷ്‌കരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബര്‍ 22 മുതല്‍ വിപണിയില്‍ അവശ്യവസ്‌തുക്കളുടെ അടക്കം വില കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗാര്‍ഹിക ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് വസ്‌തുക്കള്‍ക്കും കാറുകള്‍ക്കും വില കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, ചില കമ്പനികള്‍ ഇപ്പോഴും പഴയ വില തുടരുകയാണെന്നും വില കുറയ്‌ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട്.

പരിഷ്‌കരിച്ച ജിഎസ്‌ടി സെപ്റ്റംബര്‍ 22ന് പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതോടെ നിര്‍ബന്ധമായും ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ലഭിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര നിര്‍ദേശം നിലനില്‍ക്കെയാണ് പല കമ്പനികളും ഇപ്പോഴും വില കുറയ്‌ക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ നില്‍ക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരക്കാര്‍ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാം.

പരാതി അറിയിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ: സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇൻഡയറക്‌ട് ടാക്‌സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് പുറത്തിറക്കിയ അറിയിപ്പ് പ്രകാരം, ജനങ്ങള്‍ക്ക് 1915 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഹെൽപ്പ് ലൈനിലേക്ക് (NCH) വിളിച്ച് പരാതി അറിയിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 8800001915 എന്ന നമ്പറിൽ വാട്ട്‌സാപ്പിലൂടെയും പരാതി അറിയിക്കാം. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രീവൻസ് റിഡ്രസൽ മെക്കാനിസം (INGRAM) https://consumerhelpline.gov.in/user/ പോർട്ടൽ വഴിയും പരാതികളും സംശയങ്ങളും ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കാമെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

