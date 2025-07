ETV Bharat / bharat

ദേശീയ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്‌സ് ദിനം 2025; അറിയാം രാജ്യത്തിന്‍റെ സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയില്‍ ഇവരുടെ പങ്ക് - NATIONAL CA DAY 2025

ഉയര്‍ന്ന സാങ്കേതികതയിലും ധാര്‍മിക നിലവാരത്തിലും ശക്തമായ വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷരീതികളിലുമെല്ലാം ഇക്കാലം കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ വന്‍കിട അക്കൗണ്ടിങ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇകായ് വളര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞു. 1949ന് ശേഷം ഈ തൊഴില്‍ അംഗബലത്തിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തിലും നിര്‍ണായകമായ വളര്‍ച്ച കൈവരിച്ചു. ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനയിലെ പ്രാധാന്യം ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ക്ക് വ്യക്തിഗത വ്യവസായങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനുമപ്പുറം ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്ഘടനയില്‍ വലിയ സ്വാധീനമാണ് ഉള്ളത്. ഇവരുടെ സംഭാവനകള്‍ സുപ്രധാനവും വ്യത്യസ്‌തവുമാണ്. വിശ്വാസം സൃഷ്‌ടിക്കല്‍: സാമ്പത്തിക റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വ്യക്തവും സത്യസന്ധവുമാകാന്‍ ഇവര്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപകരിലും വായ്‌പാദാതാക്കിലും മറ്റ് ഇടപാടുകാരിലും ആത്മവിശ്വാസം വളര്‍ത്തുന്നു.

സര്‍ക്കാരിനെ സഹായിക്കല്‍: ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ ബിസിനസുകളുടെയും ജനങ്ങളെയും നികുതി നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ സര്‍ക്കാരിന് കൂടുതല്‍ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനാകുന്നു.

പുതിയ വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാരില്‍ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാന്‍ സഹായകമാകുന്നു. ഇത് സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നു.

തൊഴില്‍ സൃഷ്‌ടി: രാജ്യത്ത് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ അവര്‍ക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങളും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ഇത്രയും ആദരവുള്ള തൊഴിലിലേക്ക് വരാന്‍ താത്‌പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക് ഇത് ഏറെ സഹായകമാകുന്നു.

ആഗോളകാര്യക്ഷമത: ഇന്ത്യന്‍ വ്യവസായങ്ങള്‍ ലോകമെമ്പാടും സാമ്പത്തികമായി കരുത്തുറ്റതാണന്ന് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഇവരുടെ അറിവ് കമ്പനികളെ രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. വിദേശ നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ആഗോള സമ്പദ് ഘടനയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനത്തിന് കരുത്തേകുന്നു. ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാരുടെ സുപ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പങ്കും കണക്കുകളുമായി കളിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഏറെ നൈപുണ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന തൊഴിലാണിത്. ഇവരുടെ പ്രധാന കര്‍ത്തവ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഓഡിറ്റിങാണ്. ശ്രദ്ധയോടെ സാമ്പത്തിക രേഖകള്‍ പരിശോധിക്കുകയും അവ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വേണം. നിക്ഷേപകര്‍ക്കും വായ്‌പ എടുക്കുന്നവര്‍ക്കും ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ കൈക്കൊള്ളുന്നവര്‍ക്കും ഇത് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. നികുതിയാണ് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാരുടെ തൊഴിലിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ഭാഗം. രാജ്യത്തെ സങ്കീര്‍ണമായ നികുതി നിയമങ്ങള്‍ അറിയുന്നതോടൊപ്പം വ്യക്തികളെയും സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇത് മനസിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും സഹായിക്കേണ്ടതുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ ഇടപാടുകാര്‍ക്ക് പരമാവധി നികുതി കുറച്ച് കൊടുക്കാന്‍ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നിടത്താണ് ഒരു ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റിന്‍റെ കഴിവ്. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന് കമ്പനികളെയും ജനങ്ങളെയും ഇവര്‍ സഹായിക്കുന്നു. കാര്യകക്ഷമമായ ബജറ്റുകളിലൂടെയും തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയുമാണിത്. വെല്ലുവിളികള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഇവര്‍ സഹായിക്കുന്നു. സാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികള്‍ തിരിച്ചറിയാനും അത് കുറയ്ക്കാനായി കാര്യങ്ങള്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഇവര്‍ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ദീര്‍ഘകാല സ്ഥിരതയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന് പുറമെ ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഉപദേശകരായും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ വേണ്ട ഉപദേശങ്ങള്‍ ഇവര്‍ നല്‍കുന്നു. തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങള്‍ക്കും നിക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും ലയനങ്ങള്‍ക്കും ഏറ്റെടുക്കലുകള്‍ക്കും മറ്റ് വ്യവസായ വളര്‍ച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ സുപ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ക്കും സഹായിക്കുക എന്നതും ഇവരുടെ കടമയാണ്. നിയമത്തിനും നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കും വിധേയമായി വ്യവസായങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതും ഇവരുടെ ചുമതലയാണ്. നിയമ പ്രശ്‌നങ്ങളും സാമ്പത്തിക പിഴകളും ഒഴിവാക്കാനും സഹായിക്കണം. പ്രാധാന്യം രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാര്‍ നല്‍കുന്ന സംഭാവനകളെയും നേട്ടങ്ങളെയും ആദരിക്കാനാണ് ഈ ദിനാചരണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരതയ്ക്ക് ഇകായിയുടെ പ്രാധാന്യവും ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാരുടെ പങ്കും ദിനാചരണത്തിലൂടെ ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുന്നു. ഈ തൊഴിലിന്‍റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ ധാര്‍മികതയ്ക്കു നിരന്തര തൊഴില്‍ വികസനത്തിനും ഊന്നല്‍ നല്‍കണമെന്നും ഈ ദിനാചരണം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. സുതാര്യവും സത്യസന്ധവും അഭിവൃദ്ധികരവുമായ ഒരു സാമ്പത്തിക ഭാവിക്ക് ചാര്‍ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റുമാരുടെ പങ്ക് എത്ര വലുതാണെന്ന് ഈ ദിനാചരണം അടിവരയിട്ട് നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

