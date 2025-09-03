പലയിടങ്ങളിലും കുടുങ്ങികിടക്കുന്ന മനുഷ്യരെയോ മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയൊ രക്ഷിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളിലൊന്നാണ്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഹൃദയം നിറയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയായി മാറാറുമുണ്ട്. ചിലത് ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുകയും വിഷമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്.
ഭാവുവാല ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വീട്ടുമുറ്റത്ത് രാജവെമ്പാല ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് എത്തിയതാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്. വീടിന് മുന്നിലെ മതിലിലെ പടര്ന്നു പിടിച്ച വള്ളിച്ചെടിയിലാണ് പാമ്പ് എന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാര് പറഞ്ഞത്. ഏറെ നേരം നോക്കിയിട്ടും വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് പാമ്പിനെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഒടുവില് വള്ളിപ്പടര്പ്പ് വെട്ടിമാറ്റാന് തീരുമാനിച്ചു.
ചെടി വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനിടെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നേരെ ചീറിയടുത്തു ഒരു കൂറ്റന് പാമ്പ്. കണ്ടുനിന്നവര് പോലും നടുങ്ങി പോയി. അത്രയ്ക്ക് ഭയാനകമായിരുന്നു ആ രംഗം. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ രണ്ടിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള കൂറ്റന് രാജവെമ്പാലയെ കണ്ടപ്പോള് തന്നെ ചുറ്റിലും കൂടിനിന്നവര് ഞെട്ടി.
ഡെറാഡൂൺ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെ ഝജ്ര റേഞ്ചിലെ ഭാവുവാല ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് തരംഗമായിരിക്കുകയാണ്. രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയില് ചീറീയടുത്ത പാമ്പില് നിന്നും വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്കാണ്.
വീഡിയോയില് മതിലിന് മുകളിലെ ചെടിപ്പടര്പ്പുകളില് നിന്നും പത്തി വിടര്ത്തി നില്ക്കുന്ന പാമ്പിനെ കാണാം. അതിനെ താഴെയിറക്കാനുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശ്രമത്തിനിടെ പാമ്പ് ചീറിയടുക്കുന്നതും കൊത്താനായി മുന്നോട്ട് വരികയും ചെയ്തു. അപ്രതീക്ഷിതമായി പാമ്പ് മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് താഴെക്ക് വീഴുന്നതും മറ്റൊരാൾ പെട്ടെന്ന് പിന്നിലേക്ക് മാറുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം. ഈ സമയം മറ്റുരണ്ടുപേര് കൂടി ഇവരുടെ സമീപത്തുണ്ട്.
पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर किंग कोबरा का अटैक, बाल बाल बचे टीम के लोग, मुश्किल से किया काबू, रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा।— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) August 30, 2025
घटना देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेंज के भाऊवाला गांव की है। असाधारण लम्बाई वाले खतरनाक सांप को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था।#KingCobra #Dehradun pic.twitter.com/2Un4XeohqA
പാമ്പിന്റെ നേരെ നിന്നിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര് ഉടന്തന്നെ തന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന വടിയുപയോഗിച്ച് പാമ്പിനെ നിലത്ത് വീഴ്ത്തുകയും വാല്ഭാഗത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പാമ്പ് പൂര്ണമായും നിലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ യഥാര്ത്ഥ വലിപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും നാട്ടുകാര്ക്കും മനസിലാകുന്നത്. ഏതാണ്ട് 18 അടിയോളം വരുന്ന കൂറ്റന് രാജവെമ്പാലയാണത്.
വീഡിയോ വൈറലായതോടെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തീര്ത്തും അശാസ്ത്രീയമായ പാമ്പ് പിടുത്തത്തിനെതിരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വലിയ ചര്ച്ചകള് തന്നെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ജീവന് പണയം വച്ച് രാജവെമ്പാലയെ പിടികൂടിയ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് അഭിനന്ദനവുമായി കൂടുതല് പേര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് എത്തുന്നുമുണ്ട്.
പിടികൂടിയ രാജവെമ്പാലയെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി തുറന്ന് വിട്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
Also Read:കാണാതായ ഭര്ത്താവ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റീല്സില്, ഒപ്പം മറ്റൊരു യുവതിയും:ഉടന് പൊലീസിന്റെ അറസ്റ്റ്