നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളവും മെട്രോ ലൈനും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് നാടിന് സമര്പ്പിക്കും; രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായി മോദി മഹാരാഷ്ട്രയില്
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവള പദ്ധതിയും മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മേഖലയിലെ രണ്ടാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമാണ് നവി മുംബൈയിലേത്.
Published : October 8, 2025 at 12:31 PM IST
മുംബൈ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളവും മെട്രോ ലൈനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. രണ്ട് ദിവസത്തെ മഹാരാഷ്ട്ര സന്ദർശന വേളയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. ഇതോടൊപ്പം മുംബൈയിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ചടങ്ങിൽ ഒരു പൊതുസമ്മേളനത്തെ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യും.
നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട ഉദ്ഘാടനമാണിത്. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3:30 ഓടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്. 4 ടെർമിനലുകളുള്ള പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ടെർമിനലാണ് തുറക്കുന്നത്. ഏകദേശം 19,650 കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം പൂർത്തീകരിച്ചത്.
നവി മുംബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തിൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത നവി മുംബൈ വിമാനത്താവളം (എൻഎംഐഎ) ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവള പദ്ധതിയും മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ മേഖലയിലെ രണ്ടാമത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവുമാണ്.
1,160 ഹെക്ടറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ വിമാനത്താവളം പ്രതിവർഷം 90 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെയും 3.25 ദശലക്ഷം മെട്രിക് ടൺ ചരക്കുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
മുംബൈ മെട്രോ ലൈൻ-3 ഉം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മൊബിലിറ്റി ആപ്പും
അക്വാലൈൻ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്ന മെട്രോ 3-ൻ്റെ അവസാന ഘട്ടവും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 37,270 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമിച്ച മെട്രോ ലൈൻ 3 യാത്രായോഗ്യമാകും. 33.5 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള 27 സ്റ്റേഷനുകളുള്ള അക്വാലൈനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് രാഷ്ട്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്.
12,200 കോടി രൂപയിൽ നിർമിച്ച മെട്രോ ലൈൻ -3, ആചാര്യ ആത്രെ ചൗക്ക് മുതൽ കഫെ പരേഡ് വരെ നീളുന്നതാണ്. നഗര ഗതാഗത പരിവർത്തനത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണിത്. പ്രതിദിനം ഏകദേശം 13 ലക്ഷം യാത്രക്കാർക്ക് ഇത് സേവനം നൽകുന്നു.
ഭൂഗർഭ മെട്രോ, സൗത്ത് മുംബൈയിലെ പൈതൃക പ്രദേശങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആർബിഐ, ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്, എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് തടസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാം.
ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംയോജിത പൊതു മൊബിലിറ്റി ആപ്പായ 'മുംബൈ വൺ' മോദി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ ടിക്കറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ യാത്രക്കാർക്ക് മുംബൈ വൺ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ആപ്പ് തത്സമയ യാത്രാ അപ്ഡേറ്റുകൾ, റൂട്ട് , ഡിജിറ്റൽ ടിക്കറ്റിങ്, സുരക്ഷാ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഇത് വർധിപ്പിക്കുന്നു.
നൈപുണ്യ വികസന സംരംഭം
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നൈപുണ്യ, തൊഴിൽ, സംരംഭകത്വ, നവീകരണ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഹ്രസ്വകാല തൊഴിലവസര പരിപാടിയും പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. 400 സർക്കാർ ഐടിഐകളിലും 150 സർക്കാർ ഹൈസ്ക്കൂളുകളിലും ഈ പരിപാടി വ്യാപിപ്പിക്കും.
വളർന്നുവരുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലെ നിരവധി കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെ 2,500 പരിശീലന ബാച്ചുകൾ ആരംഭിക്കും. തൊഴിൽക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണിത്.
പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്കൽ പൊലീസിന് പുറമേ, സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്പിജി), സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ യൂണിറ്റ് (എസ്പിയു), ബോംബ് ഡിസ്പോസൽ സ്ക്വാഡ് (ബിഡിഎസ്), ട്രാഫിക് പൊലീസ് എന്നിവയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സുരക്ഷ ക്രമീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
