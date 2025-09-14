ETV Bharat / bharat

ജെമിനി ട്രെൻ്റ് കണ്ടാൽ ചാടി വീഴുന്നവരാണോ?; സ്‌റ്റോറി ഇട്ടു വരുമ്പോഴേക്കും പണം പോയവരുണ്ട്!

ട്രെൻ്റുകള്‍ക്ക് പുറകെ പിടിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ. ചിലപ്പോള്‍ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

NANO BANANA TREND GEMINI AI TREND GEMINI AI PHOTO AI PHOTO
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2025 at 5:04 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: സാരിയും 3D പ്രതിമകളുമൊക്കെ ആയി ജെമിനി ട്രെൻ്റുകള്‍ തകർത്തോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിൽ. ഇത്തരം ട്രെൻ്റുകള്‍ക്ക് പുറകെ പിടിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങള്‍? എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചോളൂ. ചിലപ്പോള്‍ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.

ഗൂഗിൾ ജെമിനിയുടെ പുതിയ "നാനോ ബനാന" ട്രെൻ്റ് ഫോട്ടോക്ക് പുറകെ പോയ ഒരാള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് 70000 രൂപയാണ്. തെലങ്കാനയിലെ രാജണ്ണ സിർസില്ല ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. നിലവിൽ ജെമിനിയിൽ നാനോ ബനാന ട്രെൻഡ് തുടരുന്നു.

ഈ ട്രെൻ്റ് പരീക്ഷിയ്‌ക്കാനായി പലരും തങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളുടെ കൂടെ പ്രോംപ്റ്റുകൾ നൽകി ലഭിയ്‌ക്കുന്ന 3D ഫോട്ടോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലൂടെ സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ വലിയ തട്ടിപ്പിനിരയാകുകയാണെന്ന് പലരും പിന്നീടാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്.

"തൻ്റെ ഫോട്ടോ നാനോ ബനാന ട്രെൻഡിലൂടെ അതേ രീതിയിൽ മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഇമേജ് എഡിറ്റർ ആപ്പ് ലിങ്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും ഫോട്ടോ 3D ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്‌തു, താമസിയാതെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 70,000 രൂപ അപ്രത്യക്ഷമായി" എന്ന് സൈബർ തട്ടിപ്പിനിരയായ തെലങ്കാന സ്വദേശി പറഞ്ഞു. അത് സൈബർ കുറ്റവാളികളുടെ കെണിയായിരുന്നെന്ന് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ പരാതിയുമായി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചു.

എന്താണ് "നാനോ ബനാന" ട്രെൻഡ്

കഴിഞ്ഞ മാസം ജെമിനി ആപ്പിലേക്ക് ഗൂഗിൾ നാനോ ബനാന എന്ന AI ഇമേജ് എഡിറ്റിങ് ടൂൾ പുറത്തിറക്കി. ഈ ട്രെൻഡിൽ, ഉപയോക്താക്കൾ ഒരു ചിത്രം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌ത് ജെമിനി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു 3D ചിത്രവും ഒപ്പം വെർച്വൽ ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പിലും അടുത്തുള്ള സ്‌ക്രീനിൽ മോഡലിങ് പ്രിവ്യൂവിലും റെൻഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് സാങ്കേതിക വൈദഗ്‌ധ്യം ആവശ്യമില്ല.

ലളിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വേഗത, ദൃശ്യപരമായ മികച്ച ഫലങ്ങൾ, സൗജന്യം എന്നിവ കാരണമാണ് ഈ ട്രെൻഡ് അതിവേഗം പ്രചാരം നേടിയത്. ന്യൂജെൻ തലമുറയോടൊപ്പം പ്രായഭേദമന്യേ നിരവധി പേർ ഈ ട്രെൻഡിനൊപ്പം പോകുകയാണ്.

ജെമിനി സാരി ട്രെൻഡ്

ഗൂഗിളിൻ്റെ പുതിയ ഒരു AI ടൂൾ ആണിത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ട്വിറ്റർ, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ട്രൻഡ്‌. 80-കളിലും 90-കളിലും പഴയ ബോളിവുഡ് പോസ്റ്ററുകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന റെട്രോ സാരി ലുക്കുകളാക്കി സാധാരണ ഫോട്ടോകളെ മാറ്റാൻ ഈ ടൂൾ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു.

ജെമിനി നാനോ ബനാനയിൽ പ്രത്യേക ടെക്സ്റ്റ് പ്രോംപ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്‌താണ് ഈ ട്രെൻഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏത് തരം സാരി, പശ്ചാത്തലം, ലൈറ്റിങ് എന്നിവ സൃഷ്‌ടിക്കണമെന്ന് ഈ പ്രോംപ്റ്റുകൾ AI-യോട് പറയുന്നു. അത് പ്രകാരം വളരെ വേഗതയിൽ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു.

തട്ടിപ്പ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു

ഹാക്കർമാർ ഇമെയിലുകളിൽ ചില പരോക്ഷ പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. വെളുത്ത വാചകവും സീറോ ഫോണ്ട് വലുപ്പവും ഉപയോഗിച്ചാണ് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ഇമെയിലുകളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദേശങ്ങൾ ഉൾച്ചേർക്കുന്നത്. വെളുത്ത വാചകവും സീറോ ഫോണ്ട് വലിപ്പവും സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താവിന് അദൃശ്യമായിരിക്കും.

ഈ പ്രോംപ്റ്റുകൾ ഉപയോക്താക്കൾ ഗൂഗിൾ ചാറ്റ്ബോട്ട്, ജെമിനി, എന്നിവയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമാൻഡുകൾ വായിച്ച് ഉപയോക്താവിൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ടെക്‌സ്റ്റ് രൂപേണ വാചകങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ഉപയോക്താക്കളോട് ഇത്തരം ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകുന്നു. ഉപയോക്തൃ അന്വേഷണങ്ങളും എംബഡഡ് ഹാക്കർ പ്രോംപ്റ്റുകളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ AI-ക്ക് കഴിയില്ല. അതി സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാസ്‌വേർഡുകൾ ഹാക്കർമാർ കൈക്കലാക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഉപയോക്താവ് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു.

തട്ടിപ്പിനിരയായി പണം നഷ്‌ടപ്പെട്ട് പരാതിയുമായി നിയമ സഹായം തേടുന്നവരും പണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് അറിയാതെ ഈ കെണിയിൽ വീണ്ടും അകപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ഇത്തരം പണമിടപാട് തട്ടിപ്പ് ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടാൽ ഉടൻ സൈബർ പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട നടപടി.

