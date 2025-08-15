ETV Bharat / bharat

നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ ലാ ഗണേശൻ ചെന്നൈയിൽ അന്തരിച്ചു - NAGALAND GOVERNOR PASSED AWAY

നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ ലാ ഗണേശൻ അന്തരിച്ചു. ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ ആയിരുന്നു.

L Ganesan Nagaland Governor bjp leader chennai appolo
La Ganesan (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 7:49 PM IST

ചെന്നൈ: നാഗാലാൻഡ് ഗവർണർ ലാ ഗണേശൻ (80) ചെന്നൈയിൽ അന്തരിച്ചു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6.23 നായിരുന്നു അന്ത്യം. ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് ചെന്നൈയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് 8ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് വഴുതി വീണ അദ്ദേഹത്തെ ചെന്നൈയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2021 മുതൽ 2023 വരെ മണിപ്പൂർ ഗവർണർ ആയി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭാ എംപി ആയി.

2023 ഫെബ്രുവരി മുതലാണ് നാഗലാൻഡ് ഗവർണർ ആയി ചുമതലയേറ്റത്. തമിഴ്‌നാട് ബിജെപി മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആർഎസ്‌എസിൽ സജീവമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് ബിജെപി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റു. കേരളത്തിലെ സംഘടനാ ചുമതലയും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.

