നന്ദുർബാർ(മഹാരാഷ്‌ട്ര) : ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുള്ള മഹാ വികാസ് അഘാഡിയുടെ (എംവിഎ) സീറ്റ് വിഭജന ഫോർമുല ബുധനാഴ്‌ച മുംബൈയിൽ ചേരുന്ന നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ അന്തിമമാകുമെന്ന് മഹാരാഷ്‌ട്ര കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ നാനാ പടോലെ. ( Seat-sharing formula Maha Vikas Aghadi (MVA)is likely to be finalised in the meeting of leaders in Mumbai). കോൺഗ്രസ്, ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന (യുബിടി), ശരദ് പവാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി-ശരദ്‌ ചന്ദ്ര പവാർ എന്നിവയാണ് എംവിഎ ഘടക കക്ഷികൾ. കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ നടത്തുകയാണ് സഖ്യം. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 48 ലോക്‌സഭാ സീറ്റുകളാണുള്ളത്.വഞ്ചിത് ബഹുജൻ അഘാഡിയുടെ (വിബിഎ) പ്രകാശ് അംബേദ്‌കറെയും സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾക്കായി ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എൻസിപി തലവൻ അജിത് പവാറിന്‍റെയും ശിവസേന നേതാവ് ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെയും അവസ്ഥ നോക്കൂ. നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ബി.ജെ.പിയുമായി കൈകോർത്തതിന് ശേഷം ഭരണകക്ഷിയായ 'മഹായുതി' മോശം അവസ്ഥയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കുടുംബ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്‍റെ പേരിൽ കോൺഗ്രസിനെ വിമര്‍ശിച്ച അമിത് ഷായുടെ പരാമര്‍ശത്തിന്, തന്‍റെ മകൻ ക്രിക്കറ്റ് ബോഡിയുടെ തലപ്പത്ത് ഇരിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ കഴിയുമെന്ന് പടോലെ ചോദിച്ചു.

'രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായി രാജ്യത്തെ സേവിച്ചവരാണ്. അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ ഇരിക്കാറില്ല. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുന്നു. ബിജെപി എന്താണ് ചെയ്‌തത്?'- പടോലെ ചോദിച്ചു. രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്നും അത് അനുഭവ സമ്പത്തില്ലാത്തവരുടെ കടമയല്ലെന്നും ജനങ്ങൾ മനസിലാക്കണം. ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങളാണ് പ്രധാനമെന്നും പടോലെ പറഞ്ഞു.'ഇന്ന്, പാവപ്പെട്ടവരും കർഷകരും യുവാക്കളും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അമിത് ഷായോ മോദിജിയോ ബിജെപിയോ പറയുന്നതുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അവരുടെ നുണകൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസിലായി'- പടോലെ പറഞ്ഞു. അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനമാണ് ബിജെപി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അതില്‍ പൊതുജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്നും പടോലെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

